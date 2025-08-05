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05 августа 2025 в 14:30

Минестроне за 20 минут! Вкуснейший итальянский суп с фасолью и макаронами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Минестроне за 20 минут! Вкуснейший итальянский суп с фасолью и макаронами! Этот насыщенный овощной суп с пастой и фасолью — идеальное решение для быстрого и полезного ужина. Яркий вкус, минимум усилий и максимум пользы!

Ингредиенты

  • Лук репчатый — 1 крупная головка
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Морковь — 3 средние
  • Сельдерей — 2 стебля
  • Консервированные томаты кубиками — 1 банка (750 г)
  • Овощной бульон — 1 л
  • Фасоль белая консервированная — 500 г
  • Паста короткая (диталини, пенне) — 150 г
  • Шпинат свежий — 2 горсти
  • Базилик сушеный — 1 ч. л.
  • Орегано сушеный — 1 ч. л.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Оливковое масло — 2 ст. л.

Приготовление

  1. В кастрюле с толстым дном разогреваем оливковое масло. Обжариваем нарезанный лук и измельчённый чеснок 2 минуты до прозрачности. Добавляем морковь и сельдерей, нарезанные кубиками, тушим 5 минут, подливая немного бульона при необходимости.
  2. Вливаем оставшийся бульон, добавляем томаты с соком, промытую фасоль и сухие специи. Доводим до кипения, засыпаем пасту и варим 10 минут на среднем огне. В конце добавляем шпинат, даём ему немного увянуть (1–2 минуты).

Секреты идеального минестроне: пасту лучше брать твёрдых сортов — она не разварится, для насыщенного вкуса можно добавить пармезан при подаче, прекрасно хранится в холодильнике 3–4 дня.

Ранее мы готовили обалденный гречневый суп с курицей! Никто не думал, что он такой вкусный.

супы
фасоль
макароны
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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