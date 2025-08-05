Минестроне за 20 минут! Вкуснейший итальянский суп с фасолью и макаронами! Этот насыщенный овощной суп с пастой и фасолью — идеальное решение для быстрого и полезного ужина. Яркий вкус, минимум усилий и максимум пользы!
Ингредиенты
- Лук репчатый — 1 крупная головка
- Чеснок — 3 зубчика
- Морковь — 3 средние
- Сельдерей — 2 стебля
- Консервированные томаты кубиками — 1 банка (750 г)
- Овощной бульон — 1 л
- Фасоль белая консервированная — 500 г
- Паста короткая (диталини, пенне) — 150 г
- Шпинат свежий — 2 горсти
- Базилик сушеный — 1 ч. л.
- Орегано сушеный — 1 ч. л.
- Соль, перец — по вкусу
- Оливковое масло — 2 ст. л.
Приготовление
- В кастрюле с толстым дном разогреваем оливковое масло. Обжариваем нарезанный лук и измельчённый чеснок 2 минуты до прозрачности. Добавляем морковь и сельдерей, нарезанные кубиками, тушим 5 минут, подливая немного бульона при необходимости.
- Вливаем оставшийся бульон, добавляем томаты с соком, промытую фасоль и сухие специи. Доводим до кипения, засыпаем пасту и варим 10 минут на среднем огне. В конце добавляем шпинат, даём ему немного увянуть (1–2 минуты).
Секреты идеального минестроне: пасту лучше брать твёрдых сортов — она не разварится, для насыщенного вкуса можно добавить пармезан при подаче, прекрасно хранится в холодильнике 3–4 дня.
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