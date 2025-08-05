Минестроне за 20 минут! Вкуснейший итальянский суп с фасолью и макаронами

Минестроне за 20 минут! Вкуснейший итальянский суп с фасолью и макаронами

Минестроне за 20 минут! Вкуснейший итальянский суп с фасолью и макаронами! Этот насыщенный овощной суп с пастой и фасолью — идеальное решение для быстрого и полезного ужина. Яркий вкус, минимум усилий и максимум пользы!

Ингредиенты

Лук репчатый — 1 крупная головка

Чеснок — 3 зубчика

Морковь — 3 средние

Сельдерей — 2 стебля

Консервированные томаты кубиками — 1 банка (750 г)

Овощной бульон — 1 л

Фасоль белая консервированная — 500 г

Паста короткая (диталини, пенне) — 150 г

Шпинат свежий — 2 горсти

Базилик сушеный — 1 ч. л.

Орегано сушеный — 1 ч. л.

Соль, перец — по вкусу

Оливковое масло — 2 ст. л.

Приготовление

В кастрюле с толстым дном разогреваем оливковое масло. Обжариваем нарезанный лук и измельчённый чеснок 2 минуты до прозрачности. Добавляем морковь и сельдерей, нарезанные кубиками, тушим 5 минут, подливая немного бульона при необходимости. Вливаем оставшийся бульон, добавляем томаты с соком, промытую фасоль и сухие специи. Доводим до кипения, засыпаем пасту и варим 10 минут на среднем огне. В конце добавляем шпинат, даём ему немного увянуть (1–2 минуты).

Секреты идеального минестроне: пасту лучше брать твёрдых сортов — она не разварится, для насыщенного вкуса можно добавить пармезан при подаче, прекрасно хранится в холодильнике 3–4 дня.

Ранее мы готовили обалденный гречневый суп с курицей! Никто не думал, что он такой вкусный.