Малышева предупредила об опасности самого популярного соуса в мире Малышева заявила о риске развития атеросклероза при употреблении блюд с кетчупом

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Кетчуп может представлять опасность для сердечно-сосудистой системы, так как он содержит в себе большое количество сахара, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, кетчуп, признанный самым популярным соусом в мире, на 35% состоит из сахара и на 5% из соли. Помидоров в кетчупе от 10% до 30%.

Врач-иммунолог Андрей Продеус отметил, что помидоры являются наиболее полезным ингредиентом, входящим в состав кетчупа. Они содержат в себе ликопин — особое вещество, необходимое для профилактики развития дистрофии макулы. Отмечается, что данное заболевание может привести к необратимой слепоте. Однако Продеус подчеркивает, что кетчуп не является хорошим источником ликопина, так как в нем мало помидоров. Более того, регулярное употребление блюд с кетчупом вредит сосудам.

Сахар, содержащийся в кетчупе, повреждает нежную оболочку сосудистой стенки. Когда она повреждается, начинает откладываться жир, который заделывает рану. Это приводит к образованию атеросклеротической бляшки, — объяснил он.

Врачи рекомендуют не злоупотреблять кетчупом, так как даже хорошие термически обработанные помидоры в его составе не способны сделать его полезным для здоровья. В качестве альтернативы они предлагают употреблять томатную пасту.

Малышева ранее рассказала, какие продукты нужно добавить в рацион для улучшения настроения. По ее словам, к их числу относятся молоко, шоколад и куриная грудка, содержащие в себе триптофан. Эта аминокислота является предшественником серотонина, также известного как гормон счастья.