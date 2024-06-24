«Лежали дети и мама убитая»: очевидцы рассказали об атаке на Севастополь

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Мальчик около стихийного мемориала в память о погибших в результате атаки со стороны ВСУ, который находится на Аллее городов-героев на площади Нахимова

Число пострадавших при атаке на Севастополь выросло до 153 человек, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Пятеро погибли, из них трое — несовершеннолетние. В городе ввели режим ЧС, объявлен траур. NEWS.ru публикует воспоминания об атаке людей, которые оказались в этот день на пляже или неподалеку от него, помогали пострадавшим и чудом избежали гибели.

Что произошло в Севастополе

Удар по Севастополю был нанесен 23 июня в 12:15. По данным Министерства обороны РФ, ВСУ применили пять ракет ATACMS с кассетными боеголовками. Силы ПВО России сбили четыре ракеты, но одна отклонилась от курса и разорвалась над пляжем на севере города.

По словам Михаила Развожаева, пятеро детей в настоящее время находятся в реанимации, их доставят в Москву специальным бортом. Он отметил, что решается вопрос с отправкой в столичные клиники еще 15–20 человек.

Что рассказывают очевидцы атаки на Севастополь

Жительница Севастополя, которая в день трагедии отдыхала с детьми на пляже, рассказала в паблике «Жесть Крым • Симферополь • Севастополь», что сначала она, как и остальные люди, услышала звук взрыва. По ее словам, многие подумали, что это учения местной ПВО, которые проводятся под Севастополем регулярно.

«Звуков сирены не было слышно. И вдруг маленькое черное облачко появилось на небе. И резко звук, как шрапнель по воде. Я крикнула детям: „Ложимся ничком на песок“, сама накрыла собой младшую. Увидела, как по песку как маленькие фонтанчики вокруг поднимаются», — говорит местная жительница.

На пляже началась паника, продолжает она. Люди закричали, кинулись врассыпную, дети плакали. Девушка тоже побежала со своими детьми в ближайшее кафе.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ

«Хозяйка заведения дала детям мороженое, говорила, что все хорошо. Кафе, где мы укрылись, было у автостоянки, ближе всего к выезду. Туда стали прямо на лежаках приносить пострадавших. Сначала ребенка в крови, потом еще женщину», — вспоминает очевидица событий.

По ее словам, вскоре приехала машина с военными, позже — ДПС и скорая помощь. Раненых начали вывозить в больницы.

«Людей пострадавших несли и несли. Я оставила детей и спустилась на пляж, чтобы хотя бы забрать телефон и одежду. Весь пляж в брошенных вещах — детские надувные круги и коляски», — говорит жительница Севастополя.

Еще одна свидетельница событий написала в паблике «Плохие новости | Жесть. Крым», что в момент начала атаки они отдыхали на пляже с детьми и родственниками. По ее словам, «все случилось за считаные секунды».

«Мы были на пляже в Учкуевке с кумовьями в этот момент. Все случилось за считаные секунды. Мы не успели никуда убежать и спрятаться. Мы просто легли в песок лицом и закрывали уши. Супруг лежал на мне и закрывал меня собой. А я кричала и просила Бога нас уберечь. Эти звуки и состояние всегда будут меня преследовать. Но пострадало много людей, детей! Я слышала и видела этих кричащих детей в крови», — вспоминает она.

Другой отдыхающий рассказал, что он был в воде, когда началась атака. По словам мужчины, две ракеты сбили в воздухе, а третья «черным разорвалась».

«10–15 секунд, и по морю штук 100–200 кассет. И буквально в 30 метрах от пляжа. Я еле из воды успел выбежать, рядом от сбитой ракеты упал осколок. Разорвало буквально в 50 метрах от меня. Бегом в кафешку, на пол лег», — сообщил он.

Татьяна Иванова в паблике «Подслушано Севастополь | Новости» написала, что был слышен грохот, взрывы, но сигналов тревоги в городе не звучало.

«Над головами грохот страшный, слышны взрывы среди бела дня, а тревоги нет...» — рассказала она.

Ее слова подтверждает и другая жительница Севастополя. По ее словам, помимо того, что во время атаки не были включены сирены, в городе плохо работал интернет.

«Были на „Учкуевке“ во время обстрела… Ни тревоги, ни черта не было!!! Интернет плохо ловит, зайти в паблик и прочитать новость невозможно! Узнали по факту уже...» — отметила она.

Женщина добавила, что около пляжа, на котором пострадали люди, есть медпункт, но в тот день он был закрыт.

«Там такое место интересное, типа медпункта, так вот висит там замок, никого!!! До приезда скорой, полиции люди помогали друг другу сами, никаких работников пляжа, ничего!!! Люди прибегали на помощь из ларьков, которые там работают! Это ужас какой-то и ужасное отношение к людям!» — написала она.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ

Как реагировали местные, живущие поблизости

По словам местных, в окрестностях пляжа тоже было неспокойно. Житель Севастополя написал, что в момент атаки он с семьей направлялся к своему дому по парку, как вдруг раздались взрывы.

«Подходим к входу в парк и слышим сирены, которые не было слышно на пляже, и сильные взрывы: ПВО отбила ракеты прямо над нашими головами. Слава богу, дом находился недалеко от парка. Мы бежим домой, и справа пикировала ракета, которая сбилась с пути. Нам очень повезло в этот день», — рассказал он.

Охранник одного из заведений рассказала, что по парку в тот день действительно летели осколки ракет. Она вышла из помещения, услышала крик о помощи.

«Я посмотрела — много раненых. Давай спасать, перетягивать их, как могли. Подбежали другие ребята, моя сотрудница Люда. Оказывали людям первую помощь. Приехали МЧС, военные. Тоже ребята помогали. Там много людей было. Но когда у нас на глазах лежали дети — 13–15 лет, пробитые легкие — и мама убитая… Человек 15 удалось спасти обычным людям. Люди на раскладушках (топчанах) несли людей к машинам любым. Ни одна машина не отказала», — рассказала она.

Татьяна Иванова в паблике «Плохие новости Крым|Симферополь|Севастополь ДТП» написала, что даже спустя пару часов после прилета к пляжу продолжали ехать машины скорой помощи.

«Прошло почти два часа после прилета — скорые без конца едут на „Учкуевку“!!!» — отметила она.

Фото: Мария Ризнык/ТАСС

Как помогали раненым во время атаки

В паблике «Подслушано Севастополь | Новости» очевидцы событий рассказывают, что во время атаки на помощь людям пришли работники местных кафе, водители автобусов и другие люди, которые находились неподалеку. Например, житель Севастополя благодарит владельца кафе, который впускал отдыхающих укрыться в своем заведении.

«Хочу выразить огромную благодарность мужчине, который помог тем, что пустил в свое кафе „Остров Баунти“ в Учкуевке людей пересидеть весь ужас, а также помогал раненым и никому не отказывал в помощи».

Пользователь Дарья пишет, что в тот день во всем городе открывали подвалы, чтобы спрятать людей. Кроме того, она выразила благодарность спасателю, который координировал действия людей на пляже до прибытия экстренных служб.

«Хочу выразить огромную благодарность тем, кто открыл подвальное помещение на „Учкуевке“, благодаря вам спаслись очень много людей! Низкий вам поклон, а также молодому человеку, спасателю, который всех туда проводил и показал, куда бежать! В него попал осколок, с окровавленной головой он продолжал выполнять свои обязанности!» — сообщила Дарья.

Еще один житель Севастополя рассказал о том, как водитель автобуса вывозил людей с пляжа во время обстрела.

«Хочу выразить огромную благодарность водителю автобуса. Герой! Водитель вывозил людей с пляжа „Учкуевка“ во время обстрела», — написал он.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ

Еще одна местная жительница написала, что стала свидетелем, как молодой парень из кафе по имени Кирилл сначала вывел с пляжа людей, завел в укрытие, взял аптечку и побежал оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим по набережной, после чего привел к ним медиков.

«Когда жгуты закончились, разорвал с себя футболку на несколько частей и начал закрывать раны пострадавшим и делать жгуты», — сообщила она.

После атаки многие жители города обратились в больницы, чтобы сдать кровь для пострадавших. По словам одного из доноров, в пунктах сдачи крови стояли очереди.

«Я в центре крови в Севастополе, пришло большое количество людей, желающих сдать кровь. До 10 принимали только с отрицательным резус-фактором и людей, которые регулярно сдают кровь», — написал мужчина в Telegram-канале «Подслушано Севастополь».

Читайте также:

Атака на Махачкалу и Дербент: боевики ликвидированы, последние данные

При обстреле гуманитарной зоны в Газе погибли 25 человек

Стало известно, откуда запускались ударившие по Севастополю ракеты