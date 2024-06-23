«Еле успел выбежать»: очевидец рассказал об атаке ВСУ на Севастополь Очевидец атаки на Севастополь рассказал, что едва успел выбежать из воды

Фото: Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Очевидец атаки ВСУ на Севастополь рассказал, что едва успел выбежать из воды до того, как на земли посыпались кассетные боеприпасы от разорвавшейся ракеты, передает Telegram-канал SHOT. По словам мужчины, один из осколков упал рядом с ним.

Мужчина отметил, что видел, как в небе перехватили две ракеты, а после заметил, как в воздухе взорвалась третья. Тогда он бросился к берегу и добежал до кафе, где укрылся на полу. По пути он видел, как десятки осколков падают на землю. По его словам, как только все стихло, он стал помогать раненым.

Другие очевидцы рассказали о мужественном поступке спасателя, который получил ранение в голову. Несмотря на это, молодой человек сразу побежал к подвальному помещению и показывал отдыхавшим, где укрыться.

Ранее в Минздраве России сообщили, что при атаке на Севастополь пострадали 124 человека, при этом 27 из них — дети. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова, в свою очередь, отметила, что пятеро несовершеннолетних, пострадавших при обстреле, находятся в тяжелом состоянии.

До этого губернатор города Михаил Развожаев заявил о трех жертвах удара украинских войск. По его данным, погибшими числятся трое граждан, среди которых два ребенка.