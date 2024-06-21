При обстреле гуманитарной зоны в Газе погибли 25 человек

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Минимум 25 мирных жителей погибли при обстреле гуманитарной зоны Аль-Маваси к западу от Рафаха на юге сектора Газа, сообщили в Министерстве здравоохранения палестинского анклава. В результате атаки израильских сил также пострадали 50 человек.

25 жертв и 50 раненых в результате израильского обстрела палатки переселенных гражданских лиц в Аль-Маваси, — сказано в сообщении.

Ранее Армия обороны Израиля утвердила стратегию наступления на Ливан. Согласно обнародованной информации ЦАХАЛ, кроме плана военных действий, было принято решение о повышении боеготовности войск на местах. Как предупредил глава израильского МИД Исраэль Кац, в случае полномасштабной войны с Ливаном шиитская организация «Хезболла» будет уничтожена. При этом министр заверил, что сама ближневосточная страна не пострадает.

На этом фоне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что эскалация конфликта между Израилем и шиитской организацией «Хезболла» в Ливане повышает риск расширения конфликта на Ближнем Востоке. Он отметил, что международному сообществу необходимо приложить все усилия, чтобы не позволить Ливану «стать еще одной Газой». Гутерриш добавил, что командование Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) пытается предотвратить эскалацию.