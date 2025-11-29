Легкий ужин за 15 минут: секрет изысканного салата с авокадо и креветками

Этот салат — мое спасение, когда гости уже на пороге или просто нет сил долго стоять у плиты. Он кажется очень изысканным, но его секрет в простых продуктах и скорости приготовления, которая вас приятно удивит.
Ингредиенты для салата:
- Креветки очищенные — 500 г
- Авокадо — 1 шт.
- Помидоры черри — 6 шт.
- Соль — по вкусу
- Перец черный молотый — по вкусу
- Масло оливковое — 2 ст. л.
- Для заправки
- Сок лимонный — 2 ст. л.
- Масло оливковое — 1 ст. л.
- Сахар — 1 щепотка
- Соль — 0,25 ч. л.
Следуйте простым шагам, и у вас все получится с первого раза.
Шаг 1. Если креветки не очищены, отварите их в кипящей подсоленной воде 2–3 минуты до ярко-розового цвета.
Шаг 2. Помидоры черри промойте и разрежьте пополам. Авокадо очистите, удалите косточку и нарежьте мякоть аккуратными кубиками.
Шаг 3. В отдельной мисочке смешайте для заправки лимонный сок, оливковое масло, щепотку сахара и соль. Хорошо взбейте вилкой до однородности.
Шаг 4. В салатнице соедините креветки, томаты и авокадо. Полейте все заправкой.
Шаг 5. Осторожно перемешайте салат, попробуйте и добавьте соли или перца, если нужно. Подавайте сразу, чтобы авокадо не потеряло свою нежную текстуру.
