Легкий ужин за 15 минут: секрет изысканного салата с авокадо и креветками

Этот салат — мое спасение, когда гости уже на пороге или просто нет сил долго стоять у плиты. Он кажется очень изысканным, но его секрет в простых продуктах и скорости приготовления, которая вас приятно удивит.

Ингредиенты для салата:

Креветки очищенные — 500 г

Авокадо — 1 шт.

Помидоры черри — 6 шт.

Соль — по вкусу

Перец черный молотый — по вкусу

Масло оливковое — 2 ст. л.

Для заправки

Сок лимонный — 2 ст. л.

Масло оливковое — 1 ст. л.

Сахар — 1 щепотка

Соль — 0,25 ч. л.

Следуйте простым шагам, и у вас все получится с первого раза.

Шаг 1. Если креветки не очищены, отварите их в кипящей подсоленной воде 2–3 минуты до ярко-розового цвета.

Шаг 2. Помидоры черри промойте и разрежьте пополам. Авокадо очистите, удалите косточку и нарежьте мякоть аккуратными кубиками.

Шаг 3. В отдельной мисочке смешайте для заправки лимонный сок, оливковое масло, щепотку сахара и соль. Хорошо взбейте вилкой до однородности.

Шаг 4. В салатнице соедините креветки, томаты и авокадо. Полейте все заправкой.

Шаг 5. Осторожно перемешайте салат, попробуйте и добавьте соли или перца, если нужно. Подавайте сразу, чтобы авокадо не потеряло свою нежную текстуру.

