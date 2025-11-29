День матери
Легкий ужин за 15 минут: секрет изысканного салата с авокадо и креветками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот салат — мое спасение, когда гости уже на пороге или просто нет сил долго стоять у плиты. Он кажется очень изысканным, но его секрет в простых продуктах и скорости приготовления, которая вас приятно удивит.

Ингредиенты для салата:

  • Креветки очищенные — 500 г
  • Авокадо — 1 шт.
  • Помидоры черри — 6 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный молотый — по вкусу
  • Масло оливковое — 2 ст. л.
  • Для заправки
  • Сок лимонный — 2 ст. л.
  • Масло оливковое — 1 ст. л.
  • Сахар — 1 щепотка
  • Соль — 0,25 ч. л.

Следуйте простым шагам, и у вас все получится с первого раза.

Шаг 1. Если креветки не очищены, отварите их в кипящей подсоленной воде 2–3 минуты до ярко-розового цвета.

Шаг 2. Помидоры черри промойте и разрежьте пополам. Авокадо очистите, удалите косточку и нарежьте мякоть аккуратными кубиками.

Шаг 3. В отдельной мисочке смешайте для заправки лимонный сок, оливковое масло, щепотку сахара и соль. Хорошо взбейте вилкой до однородности.

Шаг 4. В салатнице соедините креветки, томаты и авокадо. Полейте все заправкой.

Шаг 5. Осторожно перемешайте салат, попробуйте и добавьте соли или перца, если нужно. Подавайте сразу, чтобы авокадо не потеряло свою нежную текстуру.

Ранее сообщалось, что многие хозяйки сталкиваются с одной проблемой: жареная курица получается сухой, жесткой или с отваливающейся панировкой. Простая подготовка филе и соблюдение правильной техники жарки помогают добиться сочного мяса с золотистой корочкой, как в ресторане, без лишних сложностей.

