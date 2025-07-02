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02 июля 2025 в 20:01

Курица в карамельном соусе — это просто взрыв вкуса! Лучше, чем в ресторане

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта курица в карамельном соусе с чесноком — просто взрыв вкусов: идеальное сочетание сладкого, острого и пикантного вкусов. Блюдо получается невероятно сочным с хрустящей сладковатой корочкой. Лучше, чем в ресторане!

Вам понадобится: 500 г куриного филе, 4 ст. л. сахара, 3 зубчика чеснока, 2 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. уксуса, 1 ч. л. молотого перца и растительное масло для жарки.

Нарежьте курицу небольшими кусочками и обжарьте на раскаленной сковороде до золотистой корочки. В отдельной сковороде растопите сахар до карамельного цвета, добавьте измельченный чеснок, соевый соус, уксус и перец, тщательно перемешайте.

Выложите курицу в карамельный соус и тушите на среднем огне 5–7 минут, пока соус не загустеет, а курица не пропитается ароматами.

Подавайте с рисом или свежими овощами — это сочетание станет настоящим украшением вашего стола. Простота приготовления и потрясающий вкус сделают это блюдо вашим кулинарным хитом!

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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