Какое мясо рекордно подорожало в РФ в 2023 году: говядина, курица, свинина Эксперты объяснили, почему в России рекордно подорожали говядина и бананы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Говядина быстро подорожала в России в 2023 году и к Новому году цена может вырасти еще на 7–10%, считают эксперты продовольственного рынка. Почему так резко выросли цены, какие еще продукты в России ставят рекорды?

Почему резко подорожала говядина

По данным Росстата, традиционно дорогая в России говядина достаточно быстро подорожала в течение минувшего года. С сентября 2022 по сентябрь 2023 года средняя цена на говядину на кости выросла с 475 до 506 рублей за килограмм (на 6,5%), а на бескостную — с 657 до 683 руб. за килограмм (на 4%). Как объяснил «Парламентской газете» гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк, этот рост отражает общую тенденцию, конца которой не видно.

«У нас уже на протяжении как минимум десяти лет стабильно падает производство. Причем падает физически — сокращается поголовье крупного рогатого скота», — указал Костюк.

Важной причиной этого является, по его словам, «перевернутое» соотношение мясного и молочного производства в России: на одну мясную корову в РФ приходится шесть молочных, в то время как во всем мире ситуация обратная. В результате, по словам эксперта, производство говядины в России осталось единственной отраслью, которая в условиях санкций и снижения курса рубля не смогла сократить потребность в импорте. В результате импортная говядина удерживает на российском рынке больший объем (не менее 20%), чем отечественная (18%).

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По словам председателя Союза потребителей России Петра Шелища, темы роста цен на говядину «нельзя назвать запредельными». В 2023 году свинина выросла в цене на 14,4%, а курятина — почти на 30%. Производителям говядины едва удается закрывать собственные издержки.

«Их издержки тоже сильно выросли из-за валютного курса, ставки кредита, транспортных и энергетических тарифов, цен на корма и ветпрепараты.<...> Нет оснований для оптимистического прогноза цен на говядину. Главное, что делает государство, — это сдерживание валютного курса рубля, будем надеяться, что оно будет успешным», — указал Шелищ.

Цены на какие продукты ставят рекорды

Наряду с куриным мясом, которое резко выросло в цене в 2023 году, среди «рекордсменов» оказались апельсины, которые подорожали на 70%, мандарины, которые за год выросли в цене на 63%, и бананы.

Как сообщили в Росстате в октябре 2023 года, цены на бананы, которые в России считаются социально значимым продуктом питания, за год выросли на 47%, а за минувшие 10 лет выросли почти в три раза, отмечает РБК. Гендиректор Ягодного союза РФ Ирина Козий объяснила агентству, что наиболее серьезное влияние на стоимость импортного продукта оказал резкий рост курса валют летом 2023 года. В результате бананы впервые в истории РФ преодолели отметку в 140 рублей за килограмм.

В середине ноября стало известно, что с начала года яйца в среднем по стране подорожали, по данным Росстата, на 21,16%, при том что продовольственная инфляция за тот же срок составила лишь 3,67% в годовом выражении. При этом рост цен на яйца начался недавно, в то время как мясо кур дорожало в течение лета рекордными темпами.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие продукты подешевели в России

Мандарины, которые в России традиционно являются украшением новогоднего стола, подешевели к концу ноября 2023 года, отмечает Telegram-канал Mash, хотя в среднем за год цены на них выросли на 32%.

Mash не указывает, насколько снизились цены на мандарины, но отмечает, что причиной стали рекордные объемы импорта: перед Новым 2024 годом в Россию ввезли 550 тысяч тонн из девяти стран мира — на 10% больше, чем в прошлом году.

Ранее сообщалось, что цены на мандарины к Новому году могут существенно вырасти из-за неурожая в Абхазии, Израиле и других странах, у которых РФ закупает этот фрукт.

Кроме того, Минсельхоз отметил снижение цен производителей на сырое молоко на 3,9%, что оказывает влияние на отпускные цены в торговом сегменте. Тем не менее, по оценкам экспертов, слабый рубль и инфляция перед Новым годом «раскрутят» цены еще на 10–15%.

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