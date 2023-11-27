Игла в стейке чуть не встала москвичу поперек горла Baza: житель Москвы обнаружил иглу в стейке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Baza пишет, что житель Москвы обнаружил иглу в стейке, приобретенном в фирменном магазине одного из крупных российских брендов. Как пишет канал, инородный предмет мог попасть в продукцию во время производства.

Baza сообщает, что житель Москвы заказал два стейка через приложение «Мираторга». По данным канала, мужчина заметил торчащую иглу во время жарки, после чего оформил возврат стейка и обратился в полицию. По информации Baza, похожие иглы используют при накачке мяса солевыми растворами. Как пишет канал, игла могла обломиться на заводе и застрять в куске.

В мае Telegram-канал Baza сообщал, что в Москве 10-летняя девочка нашла иголку и неизвестные таблетки в бургере из KFC. Канал сообщал, что из сэндвича изъяли швейную иглу, а таблетки направили на экспертизу. В KFC тогда заявили, что во время приготовления у них проходит контроль «каждый кусочек» и они абсолютно уверены в высоком качестве своих блюд.

Глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин ранее посоветовал россиянам в случае обнаружения постороннего предмета в еде подавать иски для возмещения морального и материального вреда. Эксперт также порекомендовал жаловаться в Роспотребнадзор или напрямую обращаться к производителю или торговой организации.