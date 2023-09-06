Россиянам объяснили, что делать при обнаружении посторонних предметов в еде Глава НСПР Шапкин посоветовал подать иск при обнаружении предметов в еде

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В случае обнаружения в еде постороннего предмета потребителю следует обратиться с иском для возмещения морального и материального ущерба, посоветовал председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСПР) Павел Шапкин. В разговоре с Пятым каналом он порекомендовал подать заявление в Роспотребнадзор и напрямую обратиться к торговой организации и производителю.

Они обязаны принять меры, рассмотреть заявление и дать мотивированный ответ о принятых мерах. Если будет составлен протокол об административном правонарушении, то можно обратиться в суд, протокол будет являться самой лучшей доказательной базой, — подчеркнул глава НСПР.

Шапкин уточнил, что при этом рассчитывать на слишком крупную компенсацию не стоит. По его словам, за одну банку тушенки можно получить от пяти тысяч до 15 тысяч рублей. Эксперт призвал ни в коем случае не употреблять в пищу продукт, в котором обнаружено инородное тело. Он также посоветовал не вскрывать вздутые консервные банки.

Житель Москвы ранее через суд добился от сети ресторанов Burger King выплаты в 60 тысяч рублей в качестве компенсации за камень в чизбургере, которым он повредил себе зуб. Мужчина остался недоволен решением и намерен взыскать еще 400 тысяч рублей.