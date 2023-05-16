В KFC отреагировали на сообщение об иголке в бургере В KFC заявили о строгом контроле приготовления еды после обнаружения иглы в бургере

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В пресс-службе сети ресторанов быстрого обслуживания KFC заявили, что строго контролируют процесс приготовления еды, соблюдая все санитарные нормы и стандарты пищевой безопасности. Таким образом представители сети прокомментировали «360» сообщение о том, что в Москве 10-летняя девочка нашла в бургере швейную иглу и неизвестные таблетки.

Каждый кусочек курицы проходит многократный контроль во время приготовления и сервировки, поэтому мы абсолютно уверены в высоком качестве наших блюд, — подчеркнули в пресс-службе.

Между тем, по словам юриста Общества защиты прав потребителей Марии Свиридовой, семье москвичей, обнаружившей иглу и таблетки в бургере, придется доказать, что посторонние предметы попали в еду по вине ресторана.

В данном случае пострадавшим придется доказать, что они ничего не клали в еду, — отметила юрист.

По ее словам, если клиенты подтвердят, что посторонние предметы попали в еду не по их вине, отвечать придется ресторану, который в любом случае проверят на соблюдение санитарных норм. Возместить ущерб также может быть сложно: как показывает практика подобных случаев, иногда суды выигрывают клиенты, иногда — кафе.

В свою очередь врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева в комментарии изданию усомнилась в реальности обвинений.

Таблетку никто не смог бы обнаружить, она бы нерастворимой не была при такой горячей температуре. Пока бы дошла до клиента, все равно минут 20–30 прошло, уже растворится таблетка, — заявила медик.

Специалист посоветовала при обнаружении в заказанной еде посторонних предметов в первую очередь их сфотографировать, не трогая находку. Если же посторонний предмет обнаружен уже во время приема пищи, необходимо вызвать скорую, чтобы минимизировать негативные последствия для здоровья.

Ранее сообщалось, что мать 10-летней девочки, обнаружившей в бургере KFC иглу и таблетки, обратилась в скорую помощь и полицию. Женщина уточнила, что семья заказала еду через приложение доставки, ребенок обнаружил посторонние предметы, когда начал есть сэндвич. Правоохранители изъяли опасную находку, экспертиза лекарств показала, что в таблетках не содержалось наркотических средств.