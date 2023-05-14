10-летняя девочка едва не проткнула себе рот из-за иголки в бургере Baza: жительница Москвы пожаловалась на иголку и таблетки в бургере из KFC

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10-летняя девочка из Москвы нашла в своем бургере из ресторана KFC иголку и неизвестные таблетки, сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, ее мать, заказавшая доставку обеда на дом, обратилась в полицию по факту находки. Сейчас проводится проверка.

По данным Baza, инцидент с нахождением инородных предметов в еде произошел 12 мая. По словам женщины, ее 10-летняя дочь откусила бургер и сразу же заметила в нем иголку и таблетки. Как выяснилось позднее, лекарства не содержали в себе наркотических веществ. Полиция пытается установить, действительно ли все эти предметы находились в бургере в момент доставки.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге посетительнице ресторана быстрого питания «Вкусно — и точка» принесли бургер с муравьями. Инцидент произошел в заведении на Выборгском шоссе, там девушка решила взять двойной маффин с яйцом и котлетой. Получив свой заказ и открыв упаковку, девушка обнаружила в бургере множество насекомых. По ее словам, муравьи разбежались по всей упаковке. Кадрами с бургером и насекомыми девушка поделилась в Сети.