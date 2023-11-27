Минсельхоз сообщил о понижении цены на одну категорию продуктов Минсельхоз: цены производителей на сырое молоко на 3,9% ниже, чем в 2022 году

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Цены производителей на сырое молоко понизились на 3,9% ниже в сравнении с прошлым годом, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Минсельхоза. Там отметили, что тенденция повлияла и на розничные цены.

В настоящее время цены производителей на сырое молоко на 3,9% ниже, чем годом ранее. Низкий уровень цен на сырье отражается на минимальной динамике стоимости готовой продукции — как у производителей, так и в рознице, — сообщили в министерстве.

Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что привычное декабрьское подорожание продуктов к новогоднему столу в этот раз усилится за счет слабого рубля и инфляции. По его словам, рост цен на алкоголь и рыбу составит 10–15%. Однако серьезных изменений цен на мясо, а также на бытовую технику, электронику и игрушки, особенно импортные, эксперты не ожидают, пишет издание.

До этого председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков объяснил, что цены на продукты, товары и услуги в России в октябре начали расти быстрее в годовом выражении в связи с ранее произошедшим ослаблением курса рубля, а также с повышенным потребительским спросом. По его словам, влияние на повышение цен оказал рост доходов граждан, который рынок не сумел «переварить».