Сколько стоит новогодний стол в 2023-м: что купить сейчас Аналитик Федяков: новогодний набор продуктов подорожает в среднем на 5–15%

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«Руспродсоюз» на этой неделе сообщил, что новогодний стол подорожает на 9% по сравнению с прошлым годом. NEWS.ru решил узнать, так ли это на самом деле, какие продукты выросли в цене сильнее всего и для каких семей подорожание привычных им блюд будет ощутимее всего.

Как подорожает новогодний стол

Новогодний стол подорожает на 9,17% в этом году по сравнению с прошлым, рассказал «Российской газете» заместитель председателя правления ассоциации Дмитрий Леонов. Если раньше накрыть стол на семью из трех человек стоило меньше 5000 рублей, то сейчас эта сумма вырастет до 5500 рублей, говорит эксперт.

Сюда входят салаты оливье, селедка под шубой, горячее блюдо (часто курица) и бутерброды с красной икрой. Также многие делают сырные и колбасные нарезки. Кроме того, многие семьи с детьми приобретают к новогоднему столу торты, конфеты, а также соки.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Как подорожали отдельные продукты

Специально для NEWS.ru Дмитрий Леонов предоставил подробные данные о том, как в ноябре этого года продукты подорожали по сравнению с ноябрем прошлого.

Красная икра подорожала на 7% — с 5663,4 руб./кг до 6059,6 руб./кг.

Курица стала дороже на 27% — со 181,6 руб./кг до 229,7 руб./кг.

Яйца подорожали на 24% — с 78,2 руб. до 97 руб. за десяток.

Вареная колбаса выросла в цене на 5,6% — с 478,5 руб./кг до 505,6 руб./кг.

Сырокопченая колбаса выросла в цене на 3,3% — с 1158,1 руб./кг до 1196,7 руб./кг.

Яблоки подорожали на 15% — со 101,1 руб./кг до 116,2 руб./кг.

Апельсины подорожали на 70% — со 124 руб./кг до 209,7 руб./кг.

Мандарины выросли в цене на 63% — со 181,6 руб./кг до 244,6 руб./кг.

Бананы подорожали почти на 47% — с 97,7 руб./кг до 143,4 руб./кг.

Соки показали рост в цене на 3% — со 113,5 руб./л до 117 руб./л.

Газированные напитки подорожали на 3% — с 60,7 руб./л до 62,5 руб./л.

Отечественное шампанское показало рост в цене на 6,2% — с 438,3 руб./л до 465,6 руб./л.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Альтернативные данные

В свою очередь гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков в беседе с NEWS.ru спрогнозировал, что набор продуктов на новогодний стол подорожает в среднем на величину от 5% до 15%. Он объяснил, что у каждого потребителя своя корзина новогодних продуктов. При этом сильнее всего сейчас дорожают товары, на которые обычно делают минимальную наценку, говорит Федяков. К примеру, курица и макароны за год подорожали на 10–15%, говорит он. Свинина, картофель и мука — на 10%. В результате и у семей, которые покупают в первую очередь эти продукты к новогоднему столу, он тоже может подорожать на 10–15%.

Те же слои населения, которые покупают более дорогое мясо — к примеру, говядину, — а также овощи и фрукты, увидят менее существенный рост цен — в пределах 10%. Это связано с тем, что производители и поставщики понимают сложившуюся экономическую ситуацию и опасаются завозить на рынок дорогостоящие продукты, говорит Федяков.

Как изменились средние чеки на покупки новогодних продуктов

По просьбе NEWS.ru аналитический ресурс «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (оператор более 1,1 млн онлайн-касс) сравнил средние чеки при покупке новогодних продуктов в сетевой и несетевой рознице в ноябре этого года с ноябрем прошлого. И вот что получилось:

— мандарины, средний чек — 212 рублей, на 32% выше уровня прошлого года. Число покупок выше на 15%;

— красная икра натуральная, средний чек — 2340 рублей, на 4% ниже уровня прошлого года. Число покупок выше на 21%;

— коробка шоколадных конфет, средний чек — 513 рублей, на 7% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 20%;

— сельдь соленая, средний чек — 244 рубля, на 8% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 8%;

— рыбные консервы, средний чек — 382 рубля, на 13% выше, чем в прошлом году. Число покупок снизилось на 15%;

— искусственная ель, средний чек — 4120 рублей, на 20% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 17%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты «Чек Индекса» в беседе с NEWS.ru отмечают: размер средних трат на традиционные товары к новогоднему столу в этому году очевидно выше прошлогоднего уровня (за исключением красной икры). Определяющую роль здесь играет ценовой фактор, поскольку многие товары содержат весомую долю импортной составляющей. Вместе с тем средний чек выше и по причине роста потребительского спроса в продовольственном секторе, отмечают аналитики.

Какие товары стоит купить до Нового года

В первую очередь это импортный алкоголь. Перед 2024 годом цены на него могут подскочить сразу на 20–30%. Главные причины — ослабление рубля (с начала года рубль потерял 25% к доллару и 29% к евро) и, что еще более важно, ужесточение таможенных пошлин на ввоз импортной продукции. Летом 2023 года пошлина на вина и вермуты, ввозимые из недружественных стран, была повышена с 12,5% до 20%.

Затем стоить обратить внимание на забастовки работников швейной промышленности в Бангладеш. В результате мир и Россия могут столкнуться с ростом цен на брендовую одежду. Миллионы бастующих работников текстильной индустрии обычно шьют вещи для половины магазинов Европы и США. Они требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы. Бангладеш является главным производителем одежды брендов Calvin Klein, H&M, Target, Zara, Marks&Spencer, Ralph Lauren, Hugo Boss и многих других.

И конечно же, крупная и мелкая бытовая техника и электроника, смартфоны и другие гаджеты — это те товары, которые больше всего (помимо автомобилей) зависят от импортных поставок. Это значит, что они рискуют вырасти в цене больше других. Большинство этих товаров завозится в Россию из-за границы. Поэтому на их цены влияет слабый рубль. И если марка техники достаточно известна, ее производитель легко поднимет цены еще выше.

Отечественная же электроника и бытовая техника тоже зависят от курса рубля. Ведь материалы и комплектующие этих товаров часто тоже иностранные.

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