Какой сейчас курс доллара в РФ: что будет в декабре, мнение экспертов Эксперт Переславский заявил, что в декабре курс рубля продолжит укрепление

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской Биржи в пятницу, 24 ноября, снизился на 17,5 копейки и составил 88,23 рубля, а курс евро снизился на 5,25 копейки и составил 96,52 рубля. Что будет с российской валютой в декабре?

Продолжит ли укрепляться рубль в декабре

Руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS Николай Переславский считает, что в настоящее время валютный рынок стабилизировался и принятые российским правительством меры положительно сказались на российской валюте.

«С точки зрения фундаментального анализа меры, принятые правительством, по продаже валютной выручки экспортерами возымели свое позитивное воздействие», — отметил эксперт.

По его словам, ослабления рубля в декабре ждать не стоит, но курс все равно будет меняться, хоть и незначительно.

«В поддержку этого, как мне видится, выступает и ослабление доллара США к остальным мировым валютам, что говорит о стабилизации мировой экономики и, как следствие, снижает напряжение всего мирового финансового рынка, по крайней мере до конца года», — заявил Переславский в комментарии изданию «Ридус».

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что завершение налогового периода 28 ноября может оказать заметное давление на курс рубля, но в целом ситуация будет стабильной.

«Завершение налогового периода приводит к сокращению предложения иностранной валюты на биржевом рынке. Основная масса экспортеров уже аккумулировала объем рублей, который нужен для фискальных платежей. На следующей неделе уход этого фактора способен оказать более серьезное давление на курс рубля», — отметил аналитик.

Бабин уверен, что политика Центробанка России и высокие цены на нефть поддержат курс на укрепление российской валюты в декабре.

«Более устойчивому предложению валюты способствуют введенные недавно большие обязательства экспортеров по возврату экспортной выручки и ее реализации на бирже», — подчеркнул эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Что будет с курсом рубля в 2024 году

Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова считает, что укрепление рубля долго не продлится и уже в ближайшие месяцы он вернется в интервал 90–95 рублей за доллар и продолжит ослабление в 2024 году, говорится в публикации Telegram-канала «Альфа-Инвестиции».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По ее словам, российская валюта продолжает укрепляться из-за роста продаж валютной выручки со стороны экспортеров, но в следующем году ситуация может измениться.

«Нынешнее укрепление рубля вызвано тем, что экспортерам пришлось продавать больше валюты: в октябре продажи достигли $12,5 млрд, хотя еще летом были на уровне $7 млрд в месяц. Скорее всего, в 2024 году это изменится», — считает Орлова.

Экономист пояснила, что сейчас высокая ключевая ставка поддерживает рубль рыночными методами и без валютного контроля. А ЦБ прогнозирует на 2024 год повышенную ставку — в среднем 12,5–14,5%. Также, по ее словам, слишком сильное укрепление рубля невыгодно бюджету, в его основе заложен курс в 90 рублей за доллар.

«На фоне всех сегодняшних рисков нынешнее укрепление рубля не выглядит долгосрочным, он не удержится долго на взятой высоте», — резюмировала Орлова.

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