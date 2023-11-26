Смартфоны, одежда, алкоголь: какие товары лучше купить до Нового года Аналитик Деев: в декабре-январе цены на технику и электронику вырастут на 5–10%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ближе к концу года многие россияне задумываются о покупках тех товаров, которые откладывали последние месяцы. По мнению экспертов, некоторым покупателям следует поторопиться, потому что цены могут вырасти. NEWS.ru рассказывает, что именно может подорожать до конца года и в каких случаях не стоить тянуть с покупкой.

От чего зависят цены на технику и электронику

Крупная и мелкая бытовая техника и электроника, смартфоны и другие гаджеты — это те товары, которые больше всего (помимо автомобилей) зависят от импортных поставок. Это значит, что они рискуют вырасти в цене больше других. Большинство этих товаров завозится в Россию из-за границы. Соответственно, цены на них растут вместе с ослаблением рубля, напоминает NEWS.ru руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Отечественная электроника и бытовая техника тоже резко дорожают, если меняется курс рубля, и среди этих товаров большая доля импорта (материалы, комплектующие и т. д.). Поэтому дорогостоящая техника, особенно известных мировых марок, будет дорожать постоянно, предупреждает Деев. Цены на нее вырастут не только к Новому году, но и в 2024-м, «так как российский рубль неизбежно будет слабеть к доллару и евро», говорит он.

Чем дороже иностранная валюта внутри России, тем дороже и закупочная цена для ретейлеров и дистрибьюторов, которые из-за этого будут вынуждены увеличивать розничные цены. «В среднем стоит ориентироваться, что до конца года и в январе 2024-го цены на технику и электронику вырастут на 5–10%», — прогнозирует Деев.

По его словам, с начала текущего года стоимость изделий ведущих марок увеличилась на 10–20% в зависимости от бренда.

Представители онлайн-магазина Wildberries и операторов Tele2 и «Билайн» (которые продают смартфоны в собственных сетях) прогнозируют рост средней цены смартфона в декабре до 26–27 тыс. руб. Это на 15–20% выше, чем в декабре 2022 года. После праздничного ажиотажа цены на ряд устройств могут снизиться.

Брендовая одежда

В связи с назревающим политическим кризисом в Бангладеш, мир и Россия могут столкнулся с ростом цен на брендовую одежду. Там сейчас бастуют миллионы работников текстильной промышленности, которые шьют вещи для половины магазинов Европы и США. Они требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы. Бангладеш является главным производителем одежды брендов Calvin Klein, H&M, Target, Zara, Marks & Spencer, Ralph Lauren, Hugo Boss и многих других.

По мнению экспертов, забастовка приведет к перебоям с поставками (из-за протестов по всей стране уже закрылось 500 фабрик), последствия которых будут ощутимы уже в начале следующего года. Экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев в беседе с NEWS.ru допустил, что стоимость вещей «легко» вырастет на 25–50%. По его словам, ситуацию может сгладить укрепление рубля, однако она все равно «не самая приятная». В 2021 году импорт бангладешской продукции в Россию превысил $1,26 млрд, при этом 97,2% его объема составили текстиль и обувь. Продукцию швейной промышленности экспортируют в РФ более 600 бангладешских компаний.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Импортный алкоголь

Покупать импортный алкоголь (особенно к Новому году) тоже лучше заранее. Перед 2024 годом цены на него могут подскочить сразу на 20–30%. Главные причины — ослабление рубля (с начала года рубль потерял 25% к доллару и 29% к евро) и, что еще более важно, ужесточение таможенных пошлин на ввоз импортной продукции. Летом 2023 года с 12,5% до 20% была повышена пошлина на вина и вермуты, ввозимые из недружественных стран.

Эксперт в области винного бизнеса Александр Липилин рассказал «Коммерсанту», что «новые партии уже приходят с другой пошлиной, но пока это не очень заметно в рознице и ресторанах, потому что у компаний были большие запасы». Но ближе к Новому году, по мере того, как люди будут закупать алкоголь на праздники и в качестве подарков, цены начнут расти, предупредил он.

Эксперты считают, что сильнее всего подорожают алкогольные напитки, которые сейчас попадают в Россию с помощью параллельного импорта. До 40% могут увеличиться ценники на французское шампанское и коньяк, на шотландский и ирландский виски.

Автомобили

Рост цен на авто в России — тренд долгосрочный. Машины однозначно не будут дешеветь. Уже сегодня средняя цена подержанной иномарки достигает 2 млн рублей, стоимость новых китайских Chery или Haval в российских автосалонах гораздо выше, чем в КНР. И это, как видится, далеко не предел.

Как заявил информационному агентству ЕАН вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, сложившаяся ситуация сохранится в России в течение как минимум 10 лет. Поэтому тем, кто планирует купить автомобиль в ближайшие месяцы, тянуть с покупкой точно не стоит.

Сами дилеры не видят предпосылок для снижения цен: по разным оценкам, цены на авто в ближайшие месяцы вырастут на величину от 5% до 15%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиабилеты

По оценкам экономиста, директора по коммуникациям BitRiver Андрея Лободы, к концу года авиабилеты на востребованные у туристов внутренние рейсы могут подорожать на 30%. По его словам, российские авиаперевозчики держатся на плаву только благодаря государственной поддержке, но «субсидии не касаются перелетов, которыми пользуется большая часть населения». Именно поэтому экономист ждет дальнейшего подорожания.

По мнению Лободы, даже государственная поддержка не может кардинально решить проблему в авиаотрасли, если не укрепить рубль и хотя бы частично не начать реализовывать программу импортозамещения для гражданской авиации.

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