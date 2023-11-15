Стало известно, снизятся ли цены после падения курса доллара Аналитик Звездин: заметного снижения цен из-за падения курса доллара не будет

Заметного снижения цен в России на фоне падения курса доллара к рублю ожидать не стоит, заявил NEWS.ru финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин. Так он прокомментировал достижение долларом уровня 89 рублей на торгах 15 ноября. Эксперт отметил, что рублевая инфляция по-прежнему высока, а санкции еще никто не отменял.

Заметного снижение цен ждать не стоит, ведь несмотря на снижение доллара рублевая инфляция по-прежнему высокая. Кроме того, ограничительные меры на импорт, усложнение логистических цепочек, санкции — все это продолжает работать, а значит, укрепление рубля не повлечет за собой серьезного удешевления товаров и услуг, — заявил Звездин.

Исключениями станут товары, которые напрямую зависят от курса доллара и евро, добавил эксперт. Это, например, туристические путевки и импортные телефоны. В данном случае можно ожидать снижения цен в пределах 10% примерно к февралю 2024 года, допустил аналитик.

На торгах на МосБирже в среду курс американской валюты упал ниже 90 рублей, а в моменте опускался ниже 89 рублей.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что фундаментальный курс сейчас составляет 85–90 рублей за доллар и он вряд ли сильно поменяется. По его словам, такой показатель является справедливым и достижимым курсом. По мнению других экспертов, на стороне рубля пока будут играть повышение ключевой ставки ЦБ до 15% и обязательства по продаже валютной выручки со стороны экспортеров. Дополнительным положительным фактором для российской валюты является рост цены на нефть.