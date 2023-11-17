«Авто — снова роскошь»: сколько зарплат нужно россиянам для покупки машины «Независимая газета»: наличие автомобиля в России вновь становится роскошью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мужчина осматривает автомобиль Niva Travel в автосалоне дилерского центра Lada

Россияне стали сталкиваться с большими финансовыми трудностями при покупке автомобиля. Почему жители страны не могут купить авто и становится ли наличие машины у гражданина РФ роскошью?

Сколько зарплат россиян стоит новый автомобиль

Разница между стоимостью автомобиля и финансовой возможностью граждан его приобрести становится критической, несмотря на рост зарплат. Об этом свидетельствуют данные ассоциации «Российские автомобильные дилеры», пишет «Независимая газета».

Согласно оценкам экспертов, в середине 2023 года за новый автомобиль россиянам в среднем нужно было отдать почти 40 месячных зарплат, а за подержанный — почти 20. Специалисты приводят в пример 2013 год, когда для покупки нового авто требовалось 28 месячных зарплат, а подержанного — около 11.

По данным Росстата, средняя по стране зарплата составляет 70 тыс. рублей в месяц. Таким образом, сейчас на один новый автомобиль сейчас потребуется почти 60 месячных зарплат, а на подержанный — около 30, пишет издание. Медианная зарплата в России в 2023 году составила 40,3 тыс. рублей.

«Если гипотетически предположить, что человек будет полностью откладывать всю свою зарплату, ни на что ее не тратя, то копить на новую машину ему придется примерно пять лет, а на авто с пробегом — около двух лет», — отмечается в материале «Независимой газеты».

Сколько сейчас стоят новые и поддержанные авто

По данным ассоциации, на конец первого полугодия 2023 года стоимость новой машины в РФ в среднем приближалась к 3 млн рублей, а цена авто с пробегом составляла около 1,3 млн рублей.

Сейчас средняя стоимость новых машин достигает в России почти 4 млн рублей, а автомобилей с пробегом — примерно 2 млн рублей, пишет «Независимая газета» со ссылкой на экспертов «Открытия Авто».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Посетители в автомобильном салоне «Рольф» по продаже автомобилей с пробегом

Почему автомобили в России становятся роскошью

По словам аналитика Института комплексных стратегических исследований Дмитрия Плеханова, доступность легковых автомобилей для населения существенно снизилась за последние два года. По его мнению, это приведет к старению автомобильного парка населения, поскольку домохозяйства будут откладывать покупку нового автомобиля.

«Также возможно сокращение доли семей, имеющих два и более автомобилей, из-за возросшей стоимости обслуживания транспортных средств», — предположил Плеханов.

Представители «Открытия Авто» рассказали «Независимой газете», что россиянам все чаще приходится брать кредит на новую машину.

«Автомобили стали снова роскошью, на которую приходится долго копить, а чаще брать кредит. Во многом так случилось из-за вымывания доступного сектора седанов, которые пропали вместе с санкционными марками. Новые машины уже китайского производства пришли к нам по другим ценам — сильно дороже миллиона рублей», — подчеркивают аналитики.

Основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль отмечает, что более половины российского рынка состоит из кроссоверов и внедорожников, которые дороже седанов.

«В связи с уходом европейских автоконцернов из России, которые раньше поставляли бюджетные модели, доступных автомобилей теперь стало меньше. Более 60% отечественного рынка состоит из кроссоверов и внедорожников, которые существенно дороже седанов», — рассказал эксперт «Независимой газете».

Эксперты группы компаний «Автодом» в качестве причин удорожания автомобилей упоминают также колебания курса рубля и изменения утилизационного сбора, говорится в материале издания.

Читайте также:

Юрист назвала документы, без которых нельзя покупать подержанную машину

Автоэксперт спрогнозировал будущее цен на машины в России

Япония сократила экспорт легковых автомобилей в Россию на 46,8%