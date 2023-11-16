Автоэксперт спрогнозировал будущее цен на машины в России Автоэксперт Хайцеэр: подорожание автомобилей в России будет долгосрочным

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Ситуация на автомобильном рынке в России за последние полтора года кардинально изменилась, рассказал в беседе с ЕАН вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. По его словам, теперь средняя цена подержанной иномарки достигает 2 млн рублей, а стоимость новых китайских Chery или Haval в российских автосалонах сильно превышает их же цену у себя на родине. И такая тенденция, по мнению эксперта, будет долгосрочной.

Все, что уже могло произойти с ценами, уже произошло. Дальше они будут подниматься постепенно, в зависимости от меняющихся рыночных условий, <...> ведь глобально уже рынок трансформировался, — высказал мнение эксперт.

При этом, по его словам, новые китайские машины стоят «неадекватно дорого» относительно их цены в Китае, разница может быть двукратной. Возможно, это сиюминутная жадность импортеров, предположил Хайцеэр.

Он рассказал, что сегодня на рынке в России лидируют подержанные автомобили, купленные в Европе, Корее, США и Японии. При этом из продаж практически полностью исчезли трехлетние машины, так как те, кто привык менять авто каждые два-три года, теперь продолжают эксплуатировать их, предпочитая вкладывать деньги в сервис и детейлинг, так как новые машины «стоят уже других денег», подчеркнул специалист.

Автоэксперт добавил, что параллельный импорт не закрывает потребностей рынка из-за подорожавшей логистики и введения нового утилизационного сбора. В результате теперь стало выгодно ввозить лишь машины бизнес-класса, расходы на которые хоть как-то отбиваются, «теряясь» в стоимости автомобиля. Утилизационный сбор может составлять дополнительные 300–500 тысяч рублей к стоимости машины, иногда эта доплата превышает 1 млн рублей, и мало кому хочется покупать такие машины.

Поэтому мы остаемся только с рынком китайских автомобилей и со смелыми и обеспеченными людьми, которые могут привозить другие автомобили по параллельному импорту, — заявил аналитик.

Он предположил, что сложившаяся ситуация останется в России в течение как минимум 10 лет.

Ранее были опубликованы данные статистики, согласно которым объем продаж подержанных автомобилей в России по итогам первых девяти месяцев 2023 года вырос на 27% в сравнении с тем же периодом 2022-го, превысив отметку в 5 млн единиц. При этом чаще всего россияне приобретали подержанные машины Lada.