Стало известно, сколько подержанных машин купили в России с начала года В России с начала 2023 года купили более 5 млн автомобилей с пробегом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объем продаж подержанных автомобилей в России по итогам первых девяти месяцев 2023 года вырос на 27% в сравнении с тем же периодом 2022-го, превысив отметку в 5 млн единиц, сказано в обзоре «Автостат-Инфо». При этом эксперты отметили, что чаще всего россияне приобретают подержанные машины Lada.

Согласно полученным сведениям, в январе — сентябре в стране было реализовано 5 005 200 подержанных машин. Только за первый месяц осени россияне приобрели в общей сложности 598 596 подобных авто, что оказалось на 17% больше в годовом выражении, — указано в обзоре.

Лидером на рынке автомобилей с пробегом по итогам сентября оказалась Lada. Машины этой марки приобрели более 144 тысячи раз. Второе место заняла Toyota (62,6 тысячи). Замыкает тройку корейский автогигант Kia (34,2 тысячи).

Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 2,6 млн рублей. Такое подорожание толкает многих россиян к приобретению машин с пробегом. Представители ассоциации РОАД уже предупредили о том, что к концу текущего года продажи новых легковых автомобилей упадут на 5–10%. В самом лучшем случае авторынок сохранит текущие позиции.