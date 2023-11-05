Алкоголь на Новый год: что подорожало, вырастут ли цены в 2024 году «Коммерсант»: импортный алкоголь подорожает на 30% перед Новым годом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алкоголь иностранного производства может сильно подорожать перед Новым годом, предупреждает «Коммерсант». Что подорожает сильнее всего, как менялись цены с начала года и что ждет россиян в 2024 году?

Как дорожают напитки перед Новым годом

Перед 2024 годом в магазинах России могут сразу на 20–30% подорожать иностранные алкогольные напитки. Среди основных причин этого — ослабление рубля и ужесточение таможенных пошлин на ввоз импортной продукции, сообщили источники «Коммерсанта».

Летом 2023 года с 12,5% до 20% повысили пошлину на товары, ввозимые из недружественных стран, что существенно повлияет на стоимость.

«Во-первых, с начала года почти на 30% изменился валютный курс. Во-вторых, и это даже более важно, выросли таможенные пошлины. Это касается практически всего вина из так называемых недружественных стран. Остались напитки из Грузии, Южной Африки, Чили и Аргентины. Новые партии уже приходят с другой пошлиной, пока это не очень заметно в рознице и ресторанах, потому что у компаний были большие запасы. Но ближе к Новому году, по мере того как люди будут закупать алкоголь на праздники и в качестве подарков, цены станут расти», — рассказал эксперт в области винного бизнеса Александр Липилин.

В то же время в России, как сообщает Росалкогольтабакконтроль, постепенно сокращается производство водки и вина, несмотря на рост продаж.

Что подорожает сильнее всего

Эксперты утверждают, что больше всего вырастут цены на алкогольные напитки, которые сейчас попадают в Россию с помощью параллельного импорта. До 40% могут вырасти цены на французское шампанское и коньяк, а также шотландский и ирландский виски.

По оценке Липилина, по мере истощения запасов, которые есть на складах компаний в России, следует ожидать роста цен.

«Мы ожидаем, что цены на недорогие вина, в категории до 1000 рублей, вырастут [в цене] на 25–40%, потому что отсекается нижний уровень за счет пошлины. Если мы говорим про французское шампанское от 3000–4000 рублей, то там рост составит порядка 15–20%, может быть, 30%», — предупредил эксперт.

В нижнем ценовом сегменте российский потребитель может найти альтернативу некоторым видам импортных алкогольных напитков, а, например, виски из Шотландии и Ирландии замены нет, отмечают эксперты.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что будет с алкоголем в 2024 году

Крупнейшие российские алкогольные компании в 2023 году обратились к Минфину РФ с просьбой поднять минимальную розничную цену на водку на 7,5%. Цены в 2024 году составят минимум 299 рублей за бутылку водки объемом 0,5 литра, 403 рубля за бутылку бренди и 556 рублей за бутылку коньяка. Также впервые появится минимальная розничная цена на ром, которая составит 403 рубля.

В ведомстве обосновали рост цен на алкогольную продукцию в России инфляцией: по оценкам Минфина, она должна была составить 7–7,5% к концу года.

В Минфине РФ также поддержали введение минимальных розничных цен на пиво и сидр, которые считаются эффективным средством борьбы с контрафактом. С таким предложением обратились к президенту Владимиру Путину из Национальной ассоциации производителей сидра после массового отравления напитком «Мистер Сидр» с содержанием метанола.

В результате введения МРЦ на слабоалкогольные напитки пиво может подорожать на 10–15%, заявил NEWS.ru профессор-экономист РЭУ имени Плеханова Вячеслав Чеглов.

Финансовый аналитик Александр Разуваев указал на выгоду для россиян от введения МРЦ.

«Думаю, что повышением цен получится очистить рынок от контрафакта. Поэтому если цены повысятся, то ничего такого не будет. С водкой же получилось. Вообще, алкогольный рынок особенный, минимальная стоимость есть почти везде, и отрасль почти всегда жестко регулировалась государством. Ничего такого я в этом не вижу. Хотя люди деньги считают сейчас, но это не та ценовая категория, чтобы люди отказывались от пива», — считает Разуваев.

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