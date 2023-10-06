Россиянам рассказали, какие товары и продукты подорожают до Нового года Аналитик Разуваев заявил о скором подорожании техники и продуктов для новогоднего стола

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В России осенью ожидается повышение цен на некоторые товары и продукты, заявил в беседе с NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев. По его словам, подорожает все, где есть импортная составляющая. Ближе к Новому году, отметил Разуваев, увеличится стоимость праздничного стола: в цене вырастут игристое вино, соленая рыба и прочие продукты.

Есть 30-летняя статистика свободной экономики в России — осенью всегда дорожает все, как и летом бывает падение цен. Подорожает все, где есть импортная составляющая. Это естественная реакция на курс [доллара], — заявил эксперт.

Особого всплеска цен ожидать не стоит, потому что в стране не так много импортных продуктов, подчеркнул Разуваев. Но, учитывая традиционную инфляционную волну осенью, дорожать будет все, в частности техника и гаджеты.

Думаю, что ближе к Новому году подорожает то, что называют обычно новогодним столом: весь алкоголь, игристое вино, соленая рыба и прочее. Но это будет чуть позже. С импортной составляющей подорожает сильнее бытовая техника, однозначно, смартфоны. Если хотите, купите эту продукцию прямо сейчас, — добавил аналитик.

Ранее директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов заявил, что цены на лекарства вырастут. По его словам, к подорожанию спиртосодержащих препаратов приведет введение акциза на спирт. Это коснется большого количества лекарственных средств.