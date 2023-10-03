В России предсказали рост цен на лекарства Директор по развитию RNC Pharma Беспалов предсказал рост цен на лекарства

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Введение акциза на спирт приведет к росту цен на спиртосодержащие лекарства и на те препараты, в изготовлении которых он используется, предсказал директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. В разговоре с НСН он уточнил, что подорожание коснется большого количества лекарств.

Спирт используется в технологических процессах при производстве целого ряда лекарств, которые не содержат спирт как таковой. <...> Так что введение акциза может коснуться достаточно обширной номенклатуры. В одних случаях изменение цен будет минимальным, в других — достаточно серьезным, — пояснил эксперт.

По словам Беспалова, все будет зависеть от того, какие акцизы планируется вводить. Он отметил, что в какой-то степени государство сможет субсидировать производство препаратов, но эта мера может оказаться недейственной. Эксперт добавил, что часть спиртосодержащих лекарств россияне используют не по назначению. Они применяют такие препараты для опьяняющего эффекта.

Думаю, что за подобные препараты переживать не стоит. А что касается лекарств, имеющих определенное социальное значение, здесь можно обсуждать какие-то меры господдержки, субсидии и так далее, — заключил Беспалов.

Кардиолог Юрий Конев ранее заявил, что в России необходимо сделать все лекарства по назначению врачей бесплатными. По его словам, неправильно, что бесплатные препараты выписывают, только когда ситуация со здоровьем пациента становится критической.