Экономист предупредил о росте цен на авиабилеты Экономист Лобода: авиабилеты на внутренние рейсы подорожают на 30%

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К концу 2023 года авиабилеты на внутренние рейсы по России подорожают на 30%, предупредил экономист Андрей Лобода. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт уточнил, что субсидии не распространяются на перелеты, которыми пользуется большая часть населения. В связи с этим в декабре следует ждать повышения стоимости билетов по туристическим направлениям.

Нужно понимать, что субсидии не касаются перелетов, которыми пользуется большая часть населения. Именно поэтому мы ожидаем дальнейшего роста стоимости на авиабилеты в декабре приблизительно на треть на востребованные туристические направления, — отметил экономист.

Эксперт напомнил, что цены на внутренние рейсы весной выросли почти в два раза. Лобода подчеркнул, что повышение стоимости при этом навряд ли превысит показатели инфляции за 2023 год до окончания президентских выборов.

Девальвация рубля разгонит цены на импортное оборудование для авиаотрасли на 15–20%. Субсидии отрасли в моменте фундаментально не решат проблему, если не перейти к политике сильного рубля и хотя бы точечной, но эффективной реализации программы импортозамещения, — заключил эксперт.

Московское управление ФАС ранее предупредило нефтяные компании, осуществляющие розничную продажу топлива, о недопустимости роста цен на АЗС. В ведомстве отметили, что в случае выявления необоснованного роста розничных цен будут приняты меры антимонопольного реагирования.