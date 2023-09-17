Какая погода будет в Москве и Подмосковье в понедельник и вторник

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил NEWS.ru, что с 18 по 24 сентября в большинстве регионов России среднесуточная температура будет выше климатической нормы. Какую погоду ждать россиянам?

Какая погода будет в Центральной России

Роман Вильфанд рассказал, что в начале следующей недели к европейской части России будет приближаться хорошо выраженный циклон. Его центр сейчас находится над Западной Европой.

«По восточной периферии этого циклона будут поступать теплые воздушные массы с юга и юго-запада, поэтому в Москве погода несколько изменится. Во-первых, начиная с 18 сентября атмосферное давление будет понижаться, но все же останется чуть-чуть выше нормы. В среду оно достигнет нормальных значений, а потом опустится ниже», — сказал метеоролог NEWS.ru.

По его словам, Центральная Россия на следующей неделе будет в теплой части приближающего циклона. В целом температура воздуха в центральной европейской части РФ поднимется выше климатической нормы на 4–5 градусов.

Какая погода будет в Москве и Московской области 18 и 19 сентября

Роман Вильфанд сообщил, что температура воздуха в Москве 18 сентября продержится в диапазоне от +18 до +20 градусов. В столице будет облачно. 19 сентября, по данным gismeteo.ru, температура в городе поднимется до 21 градуса. Дождей не обещают.

В Московской области, по информации портала «Яндекс. Погода», в понедельник будет облачно с прояснениями. Температура поднимется до +16 градусов. Во вторник ожидается +13 градусов тепла. Погода обещает быть ясной.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Роман Вильфанд заявил, что в Санкт-Петербург придут дожди. Они накроют Северную столицу в первой половине недели и будут сильнее, чем в Москве.

«Санкт-Петербург без дождей вообще трудно себе представить. Они будут умеренные кратковременные», — объяснил специалист.

В Ленинградской области на следующей неделе днем ожидается от 14 до 19 градусов тепла, ночью — от 12 до 17 градусов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда закончится бархатный сезон

По словам Романа Вильфанда, на юге температурный фон с 18 по 24 сентября будет выше нормы примерно на 1–2 градуса. Там ожидается около 25 градусов днем и от 14 до 17 градусов ночью.

«Сейчас на юге России настоящий бархатный сезон: нет 30-градусной изматывающей жары. Бархатный сезон — это когда температуры воздуха и воды несильно отличаются друг от друга, но при этом они комфортны. На Белом море температура воды и воздуха тоже примерно одинаковая, 10–12 градусов, но это не бархатный сезон. А на юге отличная погода», — пояснил синоптик.

По его мнению, в 2023 году бархатный сезон продлится дольше обычного — до конца первой декады октября.

Где уже были зафиксированы заморозки

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что первые заморозки в начале осеннего сезона зафиксированы в Подмосковье — в поселке городского типа Черусти температура опустилась ниже ноля.

«Прошедшая ночь в Подмосковье ознаменовалась первыми в текущем сезоне заморозками. В Новой Москве похолодало до заморозков — в Михайловском минимальная температура воздуха составила 0,0 градуса. На „полюсе холода“ Московской области, в Черустях, было минус 1,3 градуса», — сказал Тишковец.

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