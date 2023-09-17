В Новой Москве ночью температура опустилась до ноля градусов Метеоролог Тишковец: в Подмосковье зафиксировали первые заморозки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первые заморозки в начале осеннего сезона зафиксированы в Подмосковье — в поселке городского типа Черусти температура опустилась ниже ноля на 1,3 градуса сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В Новой Москве, в поселении Михайловском в ночь на 17 сентября температура опустилась до 0 градусов, отметил он.

Прошедшая ночь в Подмосковье ознаменовалась первыми в текущем сезоне заморозками. В Новой Москве похолодало до заморозков — в Михайловском минимальная температура воздуха составила 0,0 градуса. На «полюсе холода» Московской области, в Черустях, было минус 1,3 градуса, — рассказал Тишковец.

На базовой метеостанции Москвы на ВДНХ минимальный термометр показал плюс 4,6 градуса, самое низкое значение с начала сезона. На других метеостанциях Москвы было от плюс 9,1 градуса на Балчуге до плюс 2,4 в Бутово.

Также минувшей ночью заморозки отмечались в Новгородской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской и Владимирской областях.

В 2022 году первый снег в Москве и Подмосковье выпал 30 октября. В некоторых районах он сопровождался мелким градом.