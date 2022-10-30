В Москве и Подмосковье выпал первый снег

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве и на северо-востоке Московской области в Сергиево-Посадском районе выпал первый снег, передает РИА Новости. Вопреки прогнозам синоптиков, он начался не ночью, а днем. Всего в ночь на 31 октября в столице и окрестностях может выпасть до 3 см снега.

В ночь с 30 на 31 октября в Москве выпадет первый снег высотой до 3 сантиметров, на дорогах образуется гололед, — говорится в сообщении.

Городские службы столицы перешли в режим повышенной готовности. Москвичей попросили не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

В некоторых районах Москвы и области начался град. По сообщению корреспондента NEWS.ru, снег выпал и в Балашихе.

Снег начался также в Новых Черёмушках и Волоколамске.

Предстоящая рабочая неделя в столице будет холодной, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Температура в Москве составит не более трех — пяти градусов.

По его словам, с 31 октября в Москве начнутся сильные дожди вперемешку с мокрым снегом, а также ожидается гололед. Он советует поменять резину на автомобильном транспорте и быть максимально внимательными во время движения.