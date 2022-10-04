Как пожаловаться на нарушения при мобилизации. Памятка Юристы рассказали NEWS.ru, как отстоять свои права гражданам, не подлежащим призыву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сборный пункт военного комиссариата

Министр обороны РФ Шойгу поручил Генштабу, военкоматам и главам призывных комиссий дать разъяснения по порядку предоставления отсрочек. Также глава ведомства поручил не допускать нарушения прав граждан в ходе частичной мобилизации. За две недели с начала призыва в России выявили множество подобных случаев. Нарушения при проведении частичной мобилизации признали даже губернаторы. С заявлениями об ошибках военкоматов выступили власти Владимирской, Белгородской, Магаданской, Кемеровской областей, Якутии и Севастополя. NEWS.ru узнал у юристов, какие шаги нужно предпринять человеку, которого мобилизовали или пытаются мобилизовать ошибочно или незаконно.

Как защитить свои права

Юрист Оксана Никитина в беседе с NEWS.ru перечислила категории граждан, которые не подлежат призыву в условиях действующей частичной мобилизации. Это женщины (помимо медиков), мужчины, которые никогда не проходили военную службу, мужчины старше 35 лет (для рядовых запаса), студенты, отцы-одиночки, многодетные отцы, мужчины, имеющие тяжелобольного родственника на иждивении или жену с младенцем на руках. Также призыву не подлежат мужчины, если их жена беременна (срок более 22 недель).

Помимо этого, также существует отдельный перечень специальностей граждан, которые не подлежат призыву. Это касается работников банковского сектора, финансистов, работников государственных системообразующих СМИ, а также специалистов в сфере IT и обеспечения связи.

В случае получения повестки по ошибке Никитина предлагает несколько вариантов, как оспорить это решение:

I. Получив повестку, явиться в военкомат с документами, освобождающими от мобилизации.

Например, если вы попадаете в перечень защищенных специальностей или работаете в компании, имеющей бронь на сотрудников, то вам нужно взять с собой:

1. Выписку из реестра о государственной аккредитации компании-работодателя, заверенную подписью руководителя.

2. Оригинал или заверенную копию трудового договора с компанией.

3. Диплом о высшем образовании.

4. Справку от работодателя, подписанную руководителем или уполномоченным лицом.

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

В справке должны содержаться сведения, о том, что сотрудник задействован в обеспечении непрерывного производства, относится к забронированной специальности и не подлежит мобилизации.

II. Жалоба в областной военкомат. Для обращения необходимо взять в военкомате выписку из протокола заседания призывной комиссии о выдаче соответствующего заключения, после чего составить жалобу. При этом не обязательно делать это самостоятельно — заняться этим может любой человек с доверенностью.

III. Жалоба через горячую линию Минобороны. В связи с большим количеством возникших ситуаций Минобороны оперативно организовало единый кол-центр по вопросам частичной мобилизации, специалисты которого могут не только ответить на вопросы призывника, но и направить в различные инстанции для дальнейшего решения вопросов.

IV. Жалоба через горячую линию в военную прокуратуру. Может сложиться так, что у вас просто не будет времени на все сложные процедуры. Но если вы твердо уверены в том, что не подлежите мобилизации и повестка вам была вручена на ошибочных основаниях, то вы можете обратиться в военную прокуратуру, которая проверит предоставленные вами сведения.

V. Жалоба через приложение «Госуслуги», в котором появилась форма для подачи жалоб на нарушения в рамках призыва по частичной мобилизации. Услуга предназначена для мобилизованных граждан, которые имеют основания для отсрочки, но все равно были мобилизованы. Подать заявление может как сам мобилизованный, так и любой другой человек.

Огласка поможет

На практике выходит часто, что от получения повестки до обязательной явки в военный комиссариат — один-два дня.

Документы, подтверждающие негодность к военной службе или отсрочку от нее, лучше собрать заранее, не дожидаясь, пока в вашу дверь постучат, сообщил в беседе с NEWS.ru адвокат Военной коллегии адвокатов Владимир Тригнин.

Даже если повестку человек подписал, существуют уважительные причины для неявки в военкомат. Одна из них — по состоянию здоровья. Поэтому людям с хроническими заболеваниями следует сразу посетить врача. Справка на руках обеспечит дополнительное время для сбора нужных документов.

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru Повестка в военкомат

Гражданин, который не является по повестке, несет административную ответственность. На него налагается штраф от 500 до 3000 рублей, напомнил юрист.

В нынешних реалиях одно из самых эффективных действий — создание общественного резонанса, сообщил NEWS.ru политтехнолог, юрист, военный корреспондент Михаил Аксель.

Поднимать проблематику, писать об этом. Очень многих людей, про которых писали, про которых говорили в СМИ, их демобилизовали в итоге. Нужно сделать так, чтобы эту историю заметила общественность. Михаил Аксель политтехнолог, юрист, военный корреспондент

Эксперт советует тем, кого мобилизуют незаконно, вопреки критериям и указаниям Министерства обороны, использовать все каналы и площадки — писать в социальные сети, блогерам, журналистам, депутатам, общественным деятелям. Чем больше распространится информация, тем больше шансов, что военкомат исправит ошибку, считает он.