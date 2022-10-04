Путин разрешил солдатам-срочникам поступать на службу в ФСБ Путин подписал указ о праве военнослужащих-срочников заключать контракт о службе в ФСБ

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает призывникам, в том числе солдатам-срочникам, заключать контракт о прохождении военной службы в органах ФСБ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее федеральным законом был расширен перечень войск и органов, куда берут контрактников, в список добавились органы ФСБ. Согласно указу, заключить контракт смогут как мужчины, пребывающие в запасе, так и не пребывающие там, но получившие высшее или среднее профессиональное образование. Также в этом списке — солдаты-срочники, получившие до призыва среднее профессиональное образование и поступающие на военную службу по контракту.

Ранее Путин подписал указ об осеннем призыве. Отмечается, что в этом году призыв начнется 1 ноября и продлится до 31 декабря. В армию будет призвано 120 тысяч человек. Также с 21 сентября в стране проходит частичная мобилизация. По словам Шойгу, в ходе нее планируется призвать около 300 тысяч человек, составляющих примерно 1% имеющегося в стране ресурса. Глава МО отметил, что перед отправкой мобилизованные пройдут двухнедельные курсы подготовки.