«Должны стать решающей силой»: как могут использовать мобилизованных Военные эксперты поделились прогнозами по поводу концепции применения резервистов на фронте

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Спецоперация Вооруженных сил России на Украине

Попавшие под мобилизацию россияне будут направлены как на пополнение фронтовых частей, так и в тыловые подразделения, потому что без них вряд ли ситуация на фронте изменится, считают военные эксперты. 4 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в воинские части прибыли уже 200 тысяч мобилизованных из планируемых трёхсот. По оценкам экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, для перелома фронтовой ситуации потребуется призвать еще больше — от 500 тысяч до 1 миллиона. Полковник в отставке и бывший первый заместитель военного коменданта Чечни Александр Глущенко пояснил, как долго мобилизованные могут эффективно выполнять боевые задачи. Подробнее об этих и других прогнозах — в материале NEWS.ru.

«Люди потребуются везде»

В РФ уже две недели идёт объявленная президентом Владимиром Путиным частичная мобилизация. За это время более 10 субъектов РФ отчитались, что уже выполнили и даже перевыполнили планы. Речь идёт о Чечне, Крыме, Адыгее, Туве, Якутии, Бурятии, Хакасии, Пермском и Забайкальском краях, а также Архангельской, Брянской и Владимирской областях. NEWS.ru составил карту субъектов, где объявлено о завершении мобилизационных мероприятий.

Часть мобилизованных, заявляли в военном ведомстве в конце сентября, уже отправились на места службы «после прохождения обучения по программе индивидуальной подготовки на полигонах в регионах призыва».

В ходе боевого слаживания военнослужащие овладевают навыками действий в составе подразделений, осваивают боевую технику и вооружение. Оттачивают навыки огневой подготовки со штатного вооружения и боевой техники в составе подразделений на танках, БМП, БТР, артиллерийских систем и систем ПВО, — говорилось в сообщении Минобороны.

Позднее в ведомстве добавили, что «подразделения, укомплектованные мобилизованными военнослужащими и добровольцами, проходят интенсивную боевую подготовку на полигонах в тыловых районах проведения специальной военной операции».

Несмотря на многочисленные, порой противоречащие друг другу разъяснения, в обществе остаются вопросы к тому, насколько мобилизованные нужны на фронте и как они могут изменить ситуацию.

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru Повестка в военкомат

Как считает экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, мобилизованные «будут направлены туда, где они наиболее сейчас необходимы, а именно на пополнение фронтовых частей, где наблюдается острейшая нехватка личного состава в различных частях, подразделениях и соединениях». Также, по его мнению, из них могут создать новые части, «которые формируются для образования стратегических резервов, с помощью которых надо будет переламывать негативно складывающуюся ситуацию на фронте». Часть мобилизованных, по мнению Стрелкова, может быть направлена «на различные тыловые нужды, потому что армия требует огромного количества рабочих рук».

К сожалению, у нас склады технически не оборудованы, и рабочие руки всегда нужны. В транспортные колонны тоже всегда нужны. Перегрузка и разгрузка боеприпасов требует очень много людей. Но как будут вооружённые силы задействовать поступившие ресурсы, это зависит от очень многих факторов. Люди потребуются везде, — считает экс-министр обороны ДНР.

При этом Стрелков подчеркнул, что именно мобилизованные должны стать решающей силой в исходе конфликта и без них российскую армию ждёт поражение. По его мнению, для этого таких людей на фронте должно быть больше, чем 300 тысяч резервистов, о наборе которых говорил министр обороны Сергей Шойгу.

Нужны даже не 300 тысяч, такое количество человек надо было призывать весной, когда я об этом говорил. А сейчас речь идёт о том, чтобы только не потерпеть поражение, нам нужно поставить под ружьё минимум полмиллиона. А чтобы одержать решительную победу, нужен 1 млн человек, уже не меньше. Учитывая, что противник поставил под ружьё не менее 750 тысяч военнослужащих, нам для гарантированной победы нужно значительное численное преимущество, — пояснил собеседник NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сборный пункт военного комиссариата

Собеседник NEWS.ru высказался и насчёт мотивации мобилизованных резервистов. По его мнению, если эти люди «пришли в военкоматы, значит, они готовы воевать», а «тот, кто категорически не готов и не хочет воевать, тот в военкомат просто может не приходить, поскольку военного положения нет, военных судов нет, и дезертирам по большому счёту практически ничего не грозит пока».

То, что люди массово пришли в военкоматы, а пришли сотни тысяч человек, это говорит о том, что боевой дух, готовность сражаться за свой народ, за свою страну у людей есть. И, опять же, здесь вопрос заключается в том, что только от военачальников зависит, не потеряют ли люди этот боевой дух... Только от военачальников зависит, как эти люди будут подготовлены и не потеряют ли они мотивацию, — добавил Стрелков.

«Будет синергия опыта и свежих сил»

Как считает полковник в отставке, бывший первый заместитель военного коменданта Чеченской Республики Александр Глушенко, концепция использования мобилизованных резервистов сводится «только к восполнению текущего некомплекта регулярных частей — безвозвратных и санитарных потерь, также отпускников и попадающих под ротацию». Также он поделился мнением, сколько времени мобилизованные могут влиять на исход конфликта: «очень недолго, до года».

Год на передовой не проживёшь. Психологи и психиатры у меня на глазах считали — два-три месяца, — пояснил Глущенко.

Также он высказался об обеспеченности призванных резервистов, рассказав, что на днях «возил полотенца на сборный пункт в родном областном центре» для мобилизованных из глубинки. Кроме этого, полковник Глущенко рассказал, что несколько лет назад сам как офицер запаса, приписанный «на серьёзную должность командира крупной части по мобилизации», обращался в Минобороны с просьбой пройти сборы и медкомиссию, но ему отказали.

Фото: Министерство обороны РФ Боевая стрельба расчетов РСЗО «Ураган»

[За годы после моего увольнения в запас] появилась новая техника и вооружение, научные разработки уровня Генштаба. Примите в объятия на сборы. Проведите медкомиссию. Может, я ослеп или оглох. Ответ: «Как начнётся война, тогда и переподготовим, и обследуем», — добавил Глущенко.

По мнению экс-сенатора Совета Федерации и главы Российского союза ветеранов Афганистана Франца Клинцевича, целесообразность использования мобилизованных резервистов связана с несколькими факторами.

Во-первых, без мобилизованных мы ничего не поменяем. Во-вторых, мы берём тех, кто имеет боевой опыт и служил в армии. В-третьих, они проходят переподготовку. В-четвёртых, они будут интегрированы в подразделения, которые сегодня участвуют в боевых действиях и там есть опытные люди, которые вперемешку с этими начнут быть эффективными подразделениями. Это не значит, что из мобилизованных будут сформированы полки, дивизии и корпуса, которые будут брошены как необстрелянные в бой. Такого не будет, там немного другой подход. Я думаю, что будет синергия опыта и свежих сил, — полагает Клинцевич.

При этом он не думает, что ситуации, о которых рассказывали правозащитники, когда мобилизованных везут в зону спецоперации без подготовки, являются массовыми. По словам Клинцевича «какие-то отдельные случаи могут быть, когда нужно заткнуть какие-то тыловые подразделения или подразделения резерва», но если несколько таких человек попадёт в роту, где служат несколько десятков опытных военных, то «обучение произойдёт очень быстро».

Между тем с мест поступали сигналы о том, что среди получивших повестки есть те, кто, вопреки заявлениям чиновников, не имеет боевого опыта, являются студентами, людьми с онкологией и ВИЧ. На этом фоне вдвое вырос уровень тревожности среди россиян, задающихся вопросами, что ждёт попавших под частичную мобилизацию и не окажутся ли они сами вдалеке от дома. Власти попытались сгладить напряжение в обществе. Так, Владимир Путин потребовал исправить ошибки при призыве по мобилизации и не допускать их впредь. В Москве объявили о создании специального центра поддержки для родственников мобилизованных. В ряде регионов сообщили, что вернули домой по несколько десятков или даже сотен призванных по ошибке.