Шойгу назвал число прибывших в ВС РФ по частичной мобилизации Шойгу: в ВС России прибыли более 200 тысяч мобилизованных россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сборный пункт военного комиссариата

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил на селекторном совещании, что в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации прибыли более 200 тысяч человек, передает РИА Новости. По словам министра, обучение мобилизованных проходит на 80 полигонах и в шести учебных центрах.

На сегодня в вооруженные силы прибыли свыше 200 тысяч человек. <...> Обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах, — заявил Шойгу.

Он добавил, что должностным лицам поручено обеспечить мобилизованных необходимыми комплектами одежды и другим имуществом, а также назначить на воинские должности.

По словам Шойгу, мобилизованные должны направляться в районы боевых действий после подготовки и боевого слаживания вместе с уже задействованными там подразделениями. Он потребовал от командующих войсками военных округов и Северным флотом «в целях скорейшей адаптации новобранцев к боевой обстановке провести с ними дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом».

Ранее Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов. Он пояснил, что это 1% мобилизационного ресурса. Министр добавил, что ни о каком призыве студентов речи не идет. Также, по его словам, в спецоперации не будут участвовать срочники.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Кроме того, мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.