Шойгу поручил срочно довести до военкоматов разъяснения по отсрочкам

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Глава Минобороны Сергей Шойгу поручил Генеральному штабу ВС РФ в кратчайший срок довести до призывных комиссий и военных комиссаров разъяснения по предоставлению отсрочек в рамках частичной мобилизации, сообщили в Telegram-канале ведомства. Он также призвал исключить нарушение прав граждан при проведении мобилизационных мероприятий и обеспечить военнослужащих в полном объеме необходимыми вещами и снаряжением.

Подготовленные Генштабом ВС РФ подробные разъяснения по отсрочкам касаются:

граждан, работающих в организациях оборонно-промышленного комплекса;

работающих в аккредитованных организациях в области информационных технологий;

работающих в организациях обеспечения устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи; работающих в системообразующих организациях в сфере информации и связи, в средствах массовой информации, на вещательных каналах и радиоканалах; работающих в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управления банковской ликвидностью, наличного денежного обращения, — указано в сообщении МО.

Ранее сообщалось, что депутаты фракции «Новые люди» предложили освободить от мобилизации многодетных отцов, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, мужчин, которые воспитывают в одиночку даже одного несовершеннолетнего ребенка, и некоторые другие категории россиян.

В то же время в Госдуме обсудят возможность лишения отсрочки депутатов, которые хотят отправиться на спецоперацию в качестве добровольцев. О подготовке такого законопроекта рассказал депутат Виталий Милонов.