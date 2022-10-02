В Госдуме лишат отсрочки депутатов, желающих добровольно участвовать в СВО Милонов: Госдума подготовит проект лишения отсрочки депутатов, желающих участвовать в СВО

Фото: Aleksey Ivanov/Global Look Press

В Госдуме будет подготовлен законопроект, позволяющий лишать отсрочки от частичной мобилизации тех депутатов, которые изъявят желание добровольно принять участие в специальной операции на Украине. Об этом РИА Новости рассказал представитель фракции «Единая Россия» Виталий Милонов. Он пояснил, что действующее законодательство исключает депутатов и сенаторов из числа потенциальных призывников, в результате желающие отправиться в Донбасс могут получить взыскания из-за пропусков заседаний парламента.

Федеральный закон говорит о том, что депутаты не подлежат мобилизации. И все наши добровольцы все делают добровольно, при том что обязаны посещать заседания. И если будет принято решение, то надо было бы, чтобы все наши добровольцы не выглядели нарушителями регламента. И все добровольцы могли самомобилизоваться, — рассказал Милонов.

Он добавил, что на сегодняшний день депутаты, желающие мобилизоваться, сталкиваются с тем, что не могут официально оформить свое отсутствие в Госдуме, поскольку никакие командировки в зону боевых действий не предусмотрены действующим законодательством.

Сейчас мы инициируем вопрос, чтобы мои коллеги — депутаты-единороссы — и я могли мобилизоваться. Раньше таких прецедентов не было, — сообщил парламентарий.

Милонов подчеркнул, что за участие в СВО депутаты не получают денег и совершают это добровольно, исходя из личных возможностей, ездят туда «за собственные средства», и это, по словам депутата, «важный момент».

Ранее депутат рассказал, что отправляется в Донбасс по собственным убеждениям. Он заявил, что хочет быть примером для своих детей, каким являлся для него отец, который был военнослужащим. По его словам, именно сейчас настал тот момент, когда нужно показать свою готовность встать на защиту Родины.

При этом 30 октября журналисты увидели Милонова на выступлении Владимира Путина в Кремле. Депутат сообщил, что является добровольцем, а не кадровым военным и получил разрешение руководства на участие в мероприятии.