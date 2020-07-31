Кадыров рассказал, как Путин сообщил ему о присвоении звания генерал-майора

https://static.news.ru/photo/12779578-d32b-11ea-b76c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как узнал о присвоении ему звания генерал-майора. Он признался, что об этом ему сообщил по телефону президент России Владимир Путин.

Я телефон взял. Президент говорит: «Ты сидишь?» Я отвечаю: «Когда я с вами разговариваю, по стойке смирно стою». Он говорит: «Есть повод». Зачитал указ и поздравил, — рассказал политик в эфире телеканала «Россия 24».

По словам главы Чечни, он польщён личным отношением к нему Путина. После этого диалога он готов просить «больше санкций» против него и его окружения, передаёт РИА Новости.

23 июля стало известно, что президент России Владимир Путин присвоил Рамзану Кадырову воинское звание генерал-майор. Кроме того, Кадыров переведён из структуры МВД в Росгвардию.

20 июля Госдепартамент США наложил санкции на главу Чечни и его семью и внёс их в чёрный список. Американские власти считают его причастным к нарушениям прав человека в регионе.

В Вашингтоне полагают, что Кадыров несёт личную ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, к которым относятся внесудебные казни и пытки десятилетней давности. Внесение в чёрный список означает запрет на въезд в США для главы Чечни, его жены Медни Кадыровой, а также дочерей Айшат и Хадижат.

Как писал NEWS.ru, после этого чеченский руководитель назвал чиновников Госдепа слабаками.