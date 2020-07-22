Кадыров назвал слабаками наложивших на него санкции чиновников из США

https://static.news.ru/photo/7b491576-cc38-11ea-9616-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает слабаками чиновников Госдепартамента, которые наложили на него и его семью санкции.

США придумали еще одну санкцию, чтобы с женщинами начать войну. Не знаю, при чем тут моя дочь, жена. Эх вы, слабаки, — заявил Кадыров на видео, которое было опубликовано в официальном Telegram-канале ЧГТРК «Грозный».

Госдепартамент США внёс главу Чечни в чёрный список 20 июля. Американские власти считают его причастным к нарушениям прав человека в регионе. В Вашингтоне полагают, что Кадыров несёт личную ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, к которым относятся внесудебные казни и пытки десятилетней давности. Внесение в чёрный список означает запрет на въезд в США для главы Чечни, его жены Медни Кадыровой, а также дочерей Айшат и Хадижат.

В ответ на включение в санкционный список Кадыров пригласил госсекретаря США Майка Помпео в своё родовое село. Он предложил шефу американской дипломатии обсудить, кто нарушает права человека.

Как ранее писал NEWS.ru, старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова отреагировала на включение в санкционный список США. Она заявила, что не предполагала, что может быть настолько известной за пределами России.