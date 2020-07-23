Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора

https://static.news.ru/photo/916cdac0-cce9-11ea-a8de-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Президент России Владимир Путин присвоил Рамзану Кадырову воинское звание генерал-майора. Об этом сообщил сам глава Чечни.

Президент сам зачитал указ во время телефонного разговора и поздравил меня с этим событием, пожелал дальнейших успехов. Это высокая оценка, которая очень дорогого стоит, — приводит слова Кадырова телеканал «Грозный».

Кроме того, Кадыров переведён из структуры МВД в Росгвардию.

20 июля Госдепартамент США наложил санкции на главу Чечни и его семью и внёс их в чёрный список. Американские власти считают его причастным к нарушениям прав человека в регионе.

В Вашингтоне полагают, что Кадыров несёт личную ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, к которым относятся внесудебные казни и пытки десятилетней давности. Внесение в чёрный список означает запрет на въезд в США для главы Чечни, его жены Медни Кадыровой, а также дочерей Айшат и Хадижат.

Как писал NEWS.ru, после этого чеченский руководитель назвал чиновников Госдепа.