Искусственный интеллект показал пожилых Ротару и Пугачёву без «тюнинга»

https://static.news.ru/photo/19081384-01a4-11eb-8438-fa163e074e61_660.jpg София Ротару Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

И София Ротару, и Алла Пугачёва подвергались пластическим операциям, с уверенностью говорят хирурги. Обе певицы выглядят на десятки лет моложе своих лет. Однако то, какими бы были звёзды советской и российской эстрады, без такого «тюнинга», может показать нейросеть.

Работу искусственного интеллекта показали в эфире НТВ. Также журналисты телеканала побеседовали с пластическими хирургами. Те заявили, что специалистам, работавшим с лицом Ротару, удалось создать настоящее произведение искусства, чего не скажешь о Примадонне.

Избраннице Максима Галкина, по словам врача Амжада Аль-Юсефа, делали подтяжку лица и шеи, эндоскопическую подтяжку лба и блефаропластику верхних и нижних век.

И если изменения в облике Пугачёвой видны и обывателю, то следы же вмешательства на лице Ротару может заметить лишь внимательный специалист.

Была эндоскопическая подтяжка зоны бровей, подтянуты брови кверху для создания кошачьего, зажигательного взгляда, как у нее сейчас. Была сделана подтяжка лица, потому что мы видим идеальный овал. Подтянутая шея, классный подбородок — тут все очень красиво, — отмечает Амжад Аль-Юсеф.

Алле Пугачёвой сейчас 71 год, Софии Ротару — 73.

Некоторое время назад телеведущий Максим Галкин на своей странице в Instagram опубликовал свежее видео с участием своей супруги. Ряд подписчиков шоумена неоднозначно восприняли новый ролик. Они отметили, что на лице Примадонны чересчур много пластики и что её возраст уже невозможно скрыть, писал NEWS.ru.