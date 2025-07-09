Хрустящие шайбочки из кабачков под сырным соусом! Вкуснятина за 30 минут!

Хрустящие шайбочки из кабачков под сырным соусом! Вкуснятина за 30 минут!

Хрустящие шайбочки из кабачков под сырным соусом! Эти золотистые кабачковые кружочки стали моим спасением, когда нужно быстро приготовить вкусную закуску. Хрустящие снаружи, нежные внутри — они исчезают со стола быстрее, чем я успеваю их подать!

Готовим вместе:

Молодые кабачки нарежьте кружочками толщиной 1 см. Посолите, оставьте на 10 минут, затем промокните бумажным полотенцем. Обваляйте каждый кружок в муке, затем во взбитом яйце со сметаной и панировочных сухарях.

Разогрейте масло на сковороде. Обжаривайте шайбочки по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Выложите на бумажные салфетки, чтобы убрать лишний жир.

Для соуса смешайте сметану с тертым сыром и давленым чесноком. Подавайте теплые шайбочки с этим ароматным соусом — пальчики оближешь!

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