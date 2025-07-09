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09 июля 2025 в 10:00

Хрустящие шайбочки из кабачков под сырным соусом! Вкуснятина за 30 минут!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хрустящие шайбочки из кабачков под сырным соусом! Эти золотистые кабачковые кружочки стали моим спасением, когда нужно быстро приготовить вкусную закуску. Хрустящие снаружи, нежные внутри — они исчезают со стола быстрее, чем я успеваю их подать!

Готовим вместе:

Молодые кабачки нарежьте кружочками толщиной 1 см. Посолите, оставьте на 10 минут, затем промокните бумажным полотенцем. Обваляйте каждый кружок в муке, затем во взбитом яйце со сметаной и панировочных сухарях.

Разогрейте масло на сковороде. Обжаривайте шайбочки по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Выложите на бумажные салфетки, чтобы убрать лишний жир.

Для соуса смешайте сметану с тертым сыром и давленым чесноком. Подавайте теплые шайбочки с этим ароматным соусом — пальчики оближешь!

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кабачки
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кулинария
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
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