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05 августа 2025 в 11:41

Готовлю за 20 минут: хрустящие баклажаны с ароматным песто! Исчезают вмиг

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Баклажановые чипсы с зеленым песто — хруст без угрызений совести. Когда хочется чего-то хрустящего, но не хочется перегружать организм лишними калориями, эти баклажановые чипсы становятся настоящим спасением! Тонкие ломтики баклажанов с золотистой корочкой и ароматный зеленый песто — сочетание, от которого невозможно оторваться. А готовится это чудо буквально за полчаса, и никаких сложностей!

Для начала берем 2 молодых баклажана — важно, чтобы они были упругими и без семян. Нарезаем их тонкими кружочками (около 3-4 мм) — можно использовать овощечистку или острый нож. Посыпаем солью и оставляем на 10 минут, чтобы ушла горечь, затем промокаем бумажным полотенцем. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом, смазываем растительным маслом с обеих сторон (лучше использовать кулинарную кисточку), добавляем щепотку соли и перца. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 15–20 минут, пока ломтики не подрумянятся и не станут хрустящими. Пока чипсы запекаются, готовим песто: в блендере смешиваем 40 г свежего базилика, 40 г кинзы, зубчик чеснока, 1 ч. л. лимонного сока, 60 мл тахини и 120 мл оливкового масла. Взбиваем до однородности — соус должен получиться ярко-зеленым и ароматным.

Подаем чипсы теплыми с песто — можно макать или намазывать соус ножом. Если хочется чего-то попроще, отлично подойдет сметана с рубленым чесноком и зеленью. Эти чипсы хороши и как самостоятельная закуска, и как дополнение к сырной тарелке или овощным салатам. Попробуйте — и вы удивитесь, насколько вкусными могут быть баклажаны в таком необычном формате! Хрустящие, ароматные, с насыщенным вкусом — идеальный вариант для летних посиделок с друзьями или семейного киновечера.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.

баклажаны
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кулинария
перекусы
Мария Левицкая
М. Левицкая
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