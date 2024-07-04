Если вы ищете рецепт подходящего блюда для торжественного семейного ужина, предлагаем вам приготовить спагетти под соусом болоньезе.
Ингредиенты:
- говяжий фарш — ½ кг;
- спагетти — 1 уп.;
- томатный соус — 400 г;
- сухое красное вино — ½ ст.;
- сельдерей — 1 стебель;
- чеснок — 2 дольки;
- морковь — 150 г;
- репчатый лук — 200 г;
- лавровый лист — 2 шт.;
- растительное масло — 1 ст. л.;
- соль, перец, базилик, тертый пармезан — по вкусу.
На раскаленной сковороде в течение 15 минут обжаривать фарш, постоянно помешивая. Разогреть вторую сковороду, налить масло и пассеровать мелко нарезанный лук, затем добавить к нему тертую морковь, мелко порезанные чеснок и сельдерей. Тщательно смешать и тушить под крышкой 5 минут. Затем соединить в одной посуде фарш и овощи, перемешать, добавить вино и держать на большом огне, постоянно помешивая, пока не выпарится алкоголь. После этого добавить в смесь томатный соус и специи. Держать на маленьком огне под крышкой 1,5 часа. Сварить спагетти до готовности альденте.
Спагетти под соусом болоньезе подают на больших тарелках, посыпав пармезаном и свежим базиликом.
Калорийность на 100 г: 184,07, БЖУ: 7,54/6,3/22,74
Время приготовления: 2,5 часа.
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