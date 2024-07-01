Готовим диетическую курицу в духовке: ПП-курица со специями

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Диетическая курица в духовке

Куриная грудка — не только сытное, но и простое в приготовлении блюдо. Благодаря низкой калорийности и обилию белка она незаменима для похудения. Делимся простым рецептом сочной диетической курицы в духовке.

Ингредиенты

Филе куриной грудки — 4 шт.

Оливковое масло — 1–2 ст. л.

Паприка — 1 ч. л.

Сушеный базилик — 1 ч. л.

Чесночный порошок — 1 ч. л. или по вкусу

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Лимонные дольки или свежие овощи для подачи

Способ приготовления

Поставьте духовку нагреваться до 200 градусов.

Смажьте куриное филе оливковым маслом и посыпьте специями. Масло плодов оливы богато витаминами и в малых количествах пойдет лишь на пользу похудению.

Заверните курицу в специях в фольгу.

Поставьте запекаться на 25–30 минут.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Диетическая куриная грудка

Диетическая курица в духовке готова! Чтобы снизить калорийность блюда, вы можете отказаться от масла и просто втереть специи в филе.

Время приготовления — 35 минут.

Калорийность — 165 ккал на 100 г.

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