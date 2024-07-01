Куриная грудка — не только сытное, но и простое в приготовлении блюдо. Благодаря низкой калорийности и обилию белка она незаменима для похудения. Делимся простым рецептом сочной диетической курицы в духовке.
Ингредиенты
- Филе куриной грудки — 4 шт.
- Оливковое масло — 1–2 ст. л.
- Паприка — 1 ч. л.
- Сушеный базилик — 1 ч. л.
- Чесночный порошок — 1 ч. л. или по вкусу
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
- Лимонные дольки или свежие овощи для подачи
Способ приготовления
Поставьте духовку нагреваться до 200 градусов.
Смажьте куриное филе оливковым маслом и посыпьте специями. Масло плодов оливы богато витаминами и в малых количествах пойдет лишь на пользу похудению.
Заверните курицу в специях в фольгу.
Поставьте запекаться на 25–30 минут.
Диетическая курица в духовке готова! Чтобы снизить калорийность блюда, вы можете отказаться от масла и просто втереть специи в филе.
- Время приготовления — 35 минут.
- Калорийность — 165 ккал на 100 г.
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