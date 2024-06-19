Врач назвала самые вредные завтраки Врач Никулина: манная каша на завтрак может навредить здоровью

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Постоянное употребление манной каши на завтрак может привести к перенапряжению поджелудочной железы, заявила в беседе с «МК в Мурманске» врач-терапевт и нутрициолог Ирина Никулина. Она также добавила, что другие популярные завтраки, как хлопья и сладкие сырники, вместо насыщения способны вызвать чувство голода из-за скачка глюкозы в крови.

Манная каша, овсянка быстрого приготовления, сладкие сырники, хлопья с молоком, апельсиновый сок - все эти блюда из-за высокого содержания легких углеводов обладают высоким гликемическим индексом, — уточнила Никулина.

Нутрициолог призвала начинать утро с чистой воды для того, чтобы восстановить ночную потерю жидкости, подготовить и «запустить» процесс пищеварения. По ее словам, не стоит пить кофе на голодный желудок, так как он способен вызвать потерю важных минералов.

Диетолог-консультант Алексей Кабанов в свою очередь предложил не есть во время первого приема пищи мясные полуфабрикаты, так как организм получает не только насыщенные жиры, но и набор канцерогенных веществ. Он назвал такой завтрак ударом по поджелудочной железе, печени и желудку. Вместо этого Кабанов посоветовал начинать утро с овсяной или гречневой каш длительного приготовления. Кроме того, для завтрака подойдут продукты, богатые растительными белками.

Телеведущая и врач Елена Малышева ранее предложила съесть перед важным экзаменом бутерброд, состоящий из курицы, авокадо, цельнозернового хлеба и сыра пармезан. По ее словам, такой вид завтрака повышает уровень работоспособности у человека.