Раскрыт рецепт идеального бутерброда на завтрак перед экзаменом Малышева: на завтрак перед экзаменом можно съесть бутерброд с курицей и авокадо

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Утром перед важным экзаменом можно съесть правильный бутерброд, который состоит из курицы, авокадо, цельнозернового хлеба и сыра пармезан, рассказала врач Елена Малышева и ее коллеги в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. По словам экспертов, высокобелковый завтрак повышает работоспособность.

Хлеб — это углеводы, углеводы — это сахар, глюкоза, она нужна для питания мозга. Поэтому у нас когда достаточное количество сахара, мозг получает импульс, и вы хорошо себя чувствуете, — сказал медик.

Также специалисты рекомендовали включить в завтрак авокадо, так как в нем содержится тирозин — предшественник нейромедиатора допамина. Он участвует в передаче нервных импульсах. Также медики объяснили, что сыр, содержащий кальций, полезен. Кроме того, вместо кофе врачи посоветовали употреблять какао.

Ранее клинический психолог Анастасия Кардиакос заявил, что в период экзаменов родителям стоит объяснить детям-школьникам, что они поддерживают их и любят вне зависимости от оценок. Она добавила, что взрослым также не следует постоянно напоминать о подготовке к тестам, лучше составить расписание, в котором найдется место для отдыха.