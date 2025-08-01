Горячий хот-дог с яйцом и корнишонами! Идеальный завтрак или перекус

Горячий хот-дог с яйцом — идеальный завтрак! Этот сытный и ароматный хот-дог с нежной яичной начинкой станет вашим любимым началом дня. Всего несколько минут — и вкусный завтрак готов!
Ингредиенты
- Яйца — 2 шт.
- Жареный бекон — 4 полоски
- Булочки — 4 шт.
- Сосиски — 4 шт.
- Греческий йогурт — 1 ст. л.
- Корнишоны — 3–4 шт.
- Халапеньо — по вкусу
- Зеленый лук — небольшой пучок
- Петрушка — несколько веточек
- Соль, перец — по вкусу
- Сыр моцарелла — 50 г
- Кетчуп и горчица — для подачи
Приготовление
- Яйца варим 8 минут в кипящей воде, затем очищаем и мелко рубим вместе с беконом, корнишонами, халапеньо и зеленью. Добавляем греческий йогурт, соль и перец, тщательно перемешиваем.
- Полученную начинку выкладываем на сосиску в булочку для хот-дога, сверху посыпаем тертым сыром и запекаем 5 минут при 190 °C до расплавления сыра. Подаем с кетчупом и горчицей.
Этот хот-дог сочетает в себе нежность яиц, пикантность бекона и хруст корнишонов — настоящий взрыв вкуса!
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