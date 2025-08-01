Горячий хот-дог с яйцом и корнишонами! Идеальный завтрак или перекус

Горячий хот-дог с яйцом и корнишонами! Идеальный завтрак или перекус

Горячий хот-дог с яйцом — идеальный завтрак! Этот сытный и ароматный хот-дог с нежной яичной начинкой станет вашим любимым началом дня. Всего несколько минут — и вкусный завтрак готов!

Ингредиенты

Яйца — 2 шт.

Жареный бекон — 4 полоски

Булочки — 4 шт.

Сосиски — 4 шт.

Греческий йогурт — 1 ст. л.

Корнишоны — 3–4 шт.

Халапеньо — по вкусу

Зеленый лук — небольшой пучок

Петрушка — несколько веточек

Соль, перец — по вкусу

Сыр моцарелла — 50 г

Кетчуп и горчица — для подачи

Приготовление

Яйца варим 8 минут в кипящей воде, затем очищаем и мелко рубим вместе с беконом, корнишонами, халапеньо и зеленью. Добавляем греческий йогурт, соль и перец, тщательно перемешиваем. Полученную начинку выкладываем на сосиску в булочку для хот-дога, сверху посыпаем тертым сыром и запекаем 5 минут при 190 °C до расплавления сыра. Подаем с кетчупом и горчицей.

Этот хот-дог сочетает в себе нежность яиц, пикантность бекона и хруст корнишонов — настоящий взрыв вкуса!

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