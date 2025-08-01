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01 августа 2025 в 05:30

Горячий хот-дог с яйцом и корнишонами! Идеальный завтрак или перекус

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Горячий хот-дог с яйцом — идеальный завтрак! Этот сытный и ароматный хот-дог с нежной яичной начинкой станет вашим любимым началом дня. Всего несколько минут — и вкусный завтрак готов!

Ингредиенты

  • Яйца — 2 шт.
  • Жареный бекон — 4 полоски
  • Булочки — 4 шт.
  • Сосиски — 4 шт.
  • Греческий йогурт — 1 ст. л.
  • Корнишоны — 3–4 шт.
  • Халапеньо — по вкусу
  • Зеленый лук — небольшой пучок
  • Петрушка — несколько веточек
  • Соль, перец — по вкусу
  • Сыр моцарелла — 50 г
  • Кетчуп и горчица — для подачи

Приготовление

  1. Яйца варим 8 минут в кипящей воде, затем очищаем и мелко рубим вместе с беконом, корнишонами, халапеньо и зеленью. Добавляем греческий йогурт, соль и перец, тщательно перемешиваем.
  2. Полученную начинку выкладываем на сосиску в булочку для хот-дога, сверху посыпаем тертым сыром и запекаем 5 минут при 190 °C до расплавления сыра. Подаем с кетчупом и горчицей.

Этот хот-дог сочетает в себе нежность яиц, пикантность бекона и хруст корнишонов — настоящий взрыв вкуса!

Ранее мы готовили модный хот-дог с сырной кукурузой и хрустящим беконом! Лучше любого кафе.

хот-дог
яйца
завтрак
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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