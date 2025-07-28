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28 июля 2025 в 08:30

Горячие бутерброды с баклажанами и сыром! Вкусная альтернатива фастфуду

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Горячие бутерброды с баклажанами и сыром — вкусная альтернатива фастфуду! Этот сытный вариант бутербродов сочетает нежные панированные баклажаны, ароматный томатный соус и тягучую моцареллу. Идеальное блюдо для быстрого ужина или дружеских посиделок — готовится из доступных ингредиентов, но выглядит по-ресторанному эффектно!

Ингредиенты

  • Баклажан — 1 крупный
  • Батон итальянский — 250 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Панировочные сухари — 3/4 стакана
  • Соус томатный — 2 стакана
  • Сыр моцарелла — 250 г
  • Масло оливковое — 2 ст. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Перец чёрный — 1/4 ч. л.

Приготовление

  1. Баклажан аккуратно нарежьте кружочками толщиной 1 см. Яйца взбейте с солью и перцем по вкусу. Обмакните баклажаны в яйцо, затем в панировку. Выложите на противень, запекайте в духовке 20 минут при 250 градусах.
  2. Батон разрежьте вдоль, смажьте томатным соусом. Выложите баклажаны, посыпьте тёртой моцареллой. Запекайте ещё 5–7 минут до расплавления сыра. Подавайте горячими, украсив свежим базиликом.

Ранее мы готовили запечённые тосты с овощами и сыром — аромат на всю кухню!

бутерброд
баклажаны
фастфуд
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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