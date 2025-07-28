Горячие бутерброды с баклажанами и сыром! Вкусная альтернатива фастфуду

Горячие бутерброды с баклажанами и сыром! Вкусная альтернатива фастфуду

Горячие бутерброды с баклажанами и сыром — вкусная альтернатива фастфуду! Этот сытный вариант бутербродов сочетает нежные панированные баклажаны, ароматный томатный соус и тягучую моцареллу. Идеальное блюдо для быстрого ужина или дружеских посиделок — готовится из доступных ингредиентов, но выглядит по-ресторанному эффектно!

Ингредиенты

Баклажан — 1 крупный

Батон итальянский — 250 г

Яйца — 2 шт.

Панировочные сухари — 3/4 стакана

Соус томатный — 2 стакана

Сыр моцарелла — 250 г

Масло оливковое — 2 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Перец чёрный — 1/4 ч. л.

Приготовление

Баклажан аккуратно нарежьте кружочками толщиной 1 см. Яйца взбейте с солью и перцем по вкусу. Обмакните баклажаны в яйцо, затем в панировку. Выложите на противень, запекайте в духовке 20 минут при 250 градусах. Батон разрежьте вдоль, смажьте томатным соусом. Выложите баклажаны, посыпьте тёртой моцареллой. Запекайте ещё 5–7 минут до расплавления сыра. Подавайте горячими, украсив свежим базиликом.

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