Горячие бутерброды с баклажанами и сыром — вкусная альтернатива фастфуду! Этот сытный вариант бутербродов сочетает нежные панированные баклажаны, ароматный томатный соус и тягучую моцареллу. Идеальное блюдо для быстрого ужина или дружеских посиделок — готовится из доступных ингредиентов, но выглядит по-ресторанному эффектно!
Ингредиенты
- Баклажан — 1 крупный
- Батон итальянский — 250 г
- Яйца — 2 шт.
- Панировочные сухари — 3/4 стакана
- Соус томатный — 2 стакана
- Сыр моцарелла — 250 г
- Масло оливковое — 2 ст. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Перец чёрный — 1/4 ч. л.
Приготовление
- Баклажан аккуратно нарежьте кружочками толщиной 1 см. Яйца взбейте с солью и перцем по вкусу. Обмакните баклажаны в яйцо, затем в панировку. Выложите на противень, запекайте в духовке 20 минут при 250 градусах.
- Батон разрежьте вдоль, смажьте томатным соусом. Выложите баклажаны, посыпьте тёртой моцареллой. Запекайте ещё 5–7 минут до расплавления сыра. Подавайте горячими, украсив свежим базиликом.
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