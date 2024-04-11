Глава нового движения назвала лучшие качества русских Кузнецова: лучшим качеством русских является служение Отечеству

Фото: NEWS.ru

Сергей Миронов и глава нового общественного движения «Мы есть русские» Светлана Кузнецова

Лучшими качествами русского человека является служение Отечеству и отношение к Родине, как к матери, заявила глава нового общественного движения «Мы есть русские» Светлана Кузнецова. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, сегодня они выходят на первый план. Она уточнила, что говорит не о национальности, а о принадлежности к русской цивилизации — «цивилизации созидания, справедливости и мира».

Самые лучшие качества [русского человека] — служение Отечеству и отношения к Родине, как к матери. Сегодня они выходят на первый план. Это не может не радовать, — сказала она.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов объявил о создании нового общественного движения «Мы есть русские». На первой учредительной конференции он отметил, что начало было положено еще после присоединения Крыма к РФ. По словам политика, из-за этого коллективный Запад начал методично вычеркивать Россию из истории, уничтожать культуру.

Организация создана в ответ на «оголтелую русофобию» ряда стран, добавил он. Она будет открыта к сотрудничеству как с органами власти, так и с гражданскими активистами и со всеми «здоровыми» общественными, политическими силами. Проект будет развиваться при поддержке партии и личном участии в нем Миронова.