Гематомы, укусы и переломы: какие еще травмы грозят пенису, советы уролога

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Текущая неделя в Подмосковье богата на инфоповоды, связанные с травмированием мужского полового органа. В Балашихе эксгибиционисту прострелили его достоинство, на станции «Электроугли» 15-летний зацепер спалил пах о токоприемник над вагоном, а в Королеве пьяный мужчина дразнил собаку, и она откусила ему головку пениса. На фоне таких печальных событий мы решили связаться с популярным врачом, андрологом Александром Дзидзарией. Доктор рассказал NEWS.ru, как промежность мужчин попадает в сводки происшествий.

Без костей, но ломается

Александр Дзидзария сразу констатирует, что чаще половые органы травмируются при сексе. При том, что, вопреки мифам и заблуждениям, у члена нет ни хряща, ни костей, он может сломаться.

«Если мы не берем незначительные травмы в виде гематом, например, самое распространенное — перелом полового члена. Правильнее это называть „разрыв белочной оболочки“. Это травма, которая требует хирургического лечения».

Среди бытовых травм доктор перечисляет гематомы, огнестрельные раны, укусы, ножевые ранения и раны, которые человек может получить при падении. Кроме того, известно и о случаях оскопления из-за проблем с гендерной идентичностью.

Общение с токоприемником и орошение трансформаторной будки

Еще один вид травмы — ожог, чаще электроожог. Эту тему в разговоре с врачом мы подняли на фоне недавнего инцидента на станции «Электроугли» в Подмосковье, где 15-летний зацепер получил паховую травму при соприкосновении с токоприемником. Хотя СМИ уже сообщили, что врачи спасли подростку пенис, но из разговора с доктором ясно, что мальчику предстоит долгое лечение.

По словам Дзидзарии, раны пениса после удара током очень долго заживают. Такие ситуации требуют оперативного вмешательства для восстановления уретры, что приводит к косметическим дефектам.

«Раны, связанные с тем, что пациент помочился рядом с [трансформаторной] будкой или получил удар током, они очень плохо заживают. Бывают тотальные повреждения мочеиспускательного канала. Конечно, все это чаще всего заканчивается, если травма была серьезная, большими реконструктивными хирургическими операциями с не очень хорошим косметическим эффектом», — рассказал врач.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Велосипед против уретры

Еще одна частая бытовая травма пениса связана с катанием на велосипеде. Резкий удар паховой областью о раму велосипеда часто сопровождается травмой уретры, говорит Александр Дзидзария.

«Частая травма, которую мы видим, — падение на раму от велосипеда. Человек травмирует мочеиспускательный канал. Это очень частая травма при грубом падении. Иногда это требует хирургического вмешательства, потому что может произойти разрыв мочеиспускательного канала», — говорит Дзидзария.

При этом, по словам врача, заживают такие травмы очень долго из-за того, что мужчина не может прекратить на время лечения ходить в туалет.

Небезопасные секс-игрушки

Также нередко за экстренной помощью к урологам обращаются мужчины, которые повредили половые органы, используя в качестве секс-игрушек для самоудовлетворения подручные средства, говорит андролог. Часто такие травмы приводят к ишемии полового члена, отмечает доктор.

Он связывает такие травмы с тем, что мужчины стесняются посетить секс-шоп, чтобы купить безопасный предмет, специально предназначенный для безопасной мастурбации.

«Очень большой объем травм связан с тем, что люди иногда практикуют самоудовлетворение с помощью подручных средств. Например, ущемляется половой член в каком-то узком кольце. Если у мужчин есть проблемы с эрекцией, иногда они в качестве эрекционных колец используют горлышки от бутылок перерезанных, какие-то гайки», — рассказывает врач.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отцом можно стать и без пениса

По словам врача, очень редко при полной ампутации член может прижиться. Чаще мужчине пытаются восстановить мочеиспускательный канал, а в будущем уже возможно воссоздать пенис из собственных тканей. Иногда для этого используют ткани руки.

«Конечно же, это не свой член. Но что делать», — констатирует доктор.

При всей тяжести травмы потеря пениса не ставит крест на перспективе отцовства у мужчины. Мужчина вполне может стать отцом, даже если у него отсутствует эрекция или вовсе ампутирован член, утверждает Дзидзария. Он пояснил, что для отцовства важно сохранение органов мошонки.

«У вас может быть отсутствие эрекции и члена, но при этом вы гипотетически можете иметь детей. Фертильность в нашем случае зависит по большей части от сохранности органов мошонки», — объясняет доктор.

Дзидзария добавляет, что, даже если у мужчины в случае травмы потеряно одно яичко, но другое функционирует, фертильности ничего не угрожает.

«Если у пациента есть сохранные тестикулярные ткани и даже если сперма не выходит наружу, мы можем брать биопсию непосредственно из яичек и использовать протоколы искусственного оплодотворения», — пояснил уролог.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мужская больница

Дзидзария советует не тратить время на поиски лечения в интернете, если у мужчины возникли проблемы с детородным органом. Он отметил, что в Москве даже есть специализированные центры, где принимают мужчин с травмами пениса.

«Все это требует медицинской помощи. Самое главное — не пытаться найти ответ в интернете, а вызвать официальную службу. В Москве есть учреждения, которые специализируются на неотложной андрологической помощи», — говорит врач.

Тем, чей член теряет способность к эрекции в связи с травмой, иногда имплантируют фалопротез. Это помогает сексуально-социальной реабилитации пациента.

Врач добавил, что кроме диагнозов, связанных с травмами, у мужчин могут быть другие, не менее опасные состояния. В том числе он упомянул непроходящую эрекцию — приапизм.

«Очень важно, в какие сроки при наступлении приапизма вы попали к врачу. Есть состояние кавернита — воспаление кавернозных тел. Тоже очень важно своевременно начать лечение. Также это важно и при переломе. Именно время начала лечения очень сильно влияет на итоги терапии», — заключает Дзидзария.

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