Байкер врезался в дерево и сломал пенис В Великобритании байкер врезался в дерево и сломал пенис

Фото: Adrian C. Nitu/imageBROKER.com/Global Look Press

Байкер Джош Коулз из британского графства Девон сломал пенис во время гонки на мотоциклах, сообщает Daily Star. По информации издания, заезд проходил в лесу, где мотоциклист случайно свернул с колеи и врезался в наполовину спиленное дерево.

Из дерева торчал один колышек. И вы можете догадаться, куда именно он воткнулся. Я думал, что моя жизнь закончилась, и просто ждал, — сказал Коулз.

Мужчина, мучаясь от боли, лег на землю и ждал прибытия скорой помощи. Парамедики разрезали штаны Коулза и обнаружили, что его половой орган сильно распух. После этого байкер смог сесть на мотоцикл и доехать до финиша.

По его словам, вечером того же дня член распух еще сильнее и начал чернеть.

В общем, я пошел к врачу, и он вежливо сказал: «Вы сломали пенис», — сказал Коулз.

Мужчине потребовалось несколько недель, чтобы полностью восстановиться после травмы. В это время он не мог справлять нужду без боли, и у него появились проблемы с эрекцией.

Ранее в Сочи на мотоцикле разбился сотрудник ГИБДД. Транспортное средство, которое было без номеров, оказалось в розыске у Интерпола. По предварительным данным, 38-летний Павел Паникаровских в нерабочее время ехал на мотоцикле и не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу, влетел в дерево, после чего скончался на месте.