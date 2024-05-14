Эксгибиционист приставал к прохожим и получил пулю в промежность В Балашихе госпитализировали эксгибициониста с пулевым ранением в пах

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В подмосковной Балашихе прохожий выстрелил в пах уроженцу Таджикистана, который демонстрировал половой орган прохожим и нецензурно выражался, сообщает MK.RU. Пострадавшего с кровотечением доставили в больницу.

Уточняется, что инцидент произошел 11 мая на улице Романычева в микрорайоне Новое Павлино. Стрелявшего ищет полиция.

Ранее в городе Сасове Рязанской области был задержан голый мужчина, подозреваемый в краже. Он был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Видео с эксгибиционистом было опубликовано в социальных сетях. На теле мужчины видны две татуировки с восьмиконечными звездами. Этот символ активно используется в воровской культуре.

Также сообщалось, что 14 мая на Московской железной дороге 15-летний подросток пострадал при попытке проехаться на крыше поезда. Молодой человек задел промежностью токоприемник, когда попытался раскачать конструкцию, и получил сильный удар. После удара подросток упал на рельсы. Очевидцы подняли его на платформу и вызвали скорую помощь.