Мужчина сломал пенис в трех местах во время секса IJSCR: житель Танзании получил тройной перелом пениса после секса

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Житель Танзании получил тройной перелом пениса во время занятия сексом, сообщает научный журнал International Journal of Surgery Case Reports. По словам медиков, мужчина обратился к ним за помощью с кровоточащим половым органом. Он заявил, что во время совокупления услышал громкий хруст.

Мужчина жаловался на боль и кровотечение из уретры в течение пяти часов. Обследование показало, что у него тройной перелом. По словам ученых, данный случай является крайне редким урологическим неотложным состоянием. Пациент признался, что спустя полгода ему удалось полностью восстановиться.

Ранее сообщалось, что в Италии 50-летнему туристу из Германии могут ампутировать половой член после того, как он целые сутки занимался сексом под воздействием наркотиков. Немца доставили в больницу в Гроссето в тяжелом состоянии после «сумасшедшей» ночи с женой в их квартире в Кастель-дель-Пиано, где он употребил экстази, предположительно, смешав наркотик с виагрой. Издание la Repubblica пишет, что после 24-часового секса у мужчины начался септический шок, который спровоцировал некроз полового члена и мошонки.